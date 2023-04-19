Як матері тепер бути: у Слов'янську попрощались з малюком та його батьком, яких вбили росіяни

Російські окупанти 14 квітня завдали терористичний удар по Слов'янську. Ворог бив по житловому кварталу. Окупанти забрали життя 2-річного хлопчика та його батька. З ними попрощалися 19 квітня.

Деталі про прощання розповіли в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Попрощатися з загиблими прийшли сотні людей.

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Мати хлопчика дивом вціліла. Вона ненадовго вийшла з оселі до крамниці. Тим часом малюк та його тато залишилися вдома.

До пісочниці, де любив гратися загиблий хлопчик, приносять іграшки, ласощі та квіти. На місці, де була квартира сім'ї, наразі – порожнеча. Знайомі сім'ї кажуть: як тепер жити матері.

Рятувальні роботи після терористичного удару російських окупантів тривали декілька днів.

Сім'я хлопчика нещодавно повернулася з евакуації

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що сім'я хлопчика лише нещодавно повернулася з евакуації. Матір загиблого хлопчика перебуває під наглядом лікарів.

Хлопчика дістали з-під завалів ще живим. Малюк помер дорогою до лікарні у кареті швидкої. Його загиблого батька витягнули з-під завалів останнім.

Після трагедії евакуація людей зі Слов'янська прискорилася: збільшилася кількість охочих виїхати з міста.