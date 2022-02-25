У Слов'янську на тлі нападу Росії зникають російськомовні вивіски й з'являються українські
Джерело:фейсбук Дмитро Браславський
Напад Росії згортував усю Україну. Окрім активних військових дій, громадяни країни активно висловлюють свою громадянську позицію.
Так, у Словянську зафіксували перехід на українську. Про це розповідає Дмитро Браславський.
Що відбувається Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У Слов'янськ з'являються українські вивіски
У публікації йдеться, що у місті прибирають російську мову, а вивіски, які з'являються у Слов'янську підтверджують, що російську армію тут не чекають та зустрічати із квітами не збираються.
У цій війні працювати треба у всіх напрямках,
– наголошує Браславський.
У Слов'янську на тлі нападу Росії з'являються україномовні вивіски / Фото фейсбук Дмитро Браславський
Читайте оригінальний текст публікації:
Це Слов’янськ
Тут прибирають російську мову і нагадують, що окупантів з квітами зустрічати не будуть!
У цій війні працювати треба у всіх напрямках!