У Слов'янську на тлі нападу Росії зникають російськомовні вивіски й з'являються українські

25 лютого 2022 , 12:54
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Джерело:

фейсбук Дмитро Браславський

Напад Росії згортував усю Україну. Окрім активних військових дій, громадяни країни активно висловлюють свою громадянську позицію.

Так, у Словянську зафіксували перехід на українську. Про це розповідає Дмитро Браславський.  

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У Слов'янськ з'являються українські вивіски 

У публікації йдеться, що у місті прибирають російську мову, а вивіски, які з'являються у Слов'янську підтверджують, що російську армію тут не чекають та зустрічати із квітами не збираються.

 У цій війні працювати треба у всіх напрямках,
– наголошує Браславський.

 У Слов'янську на тлі нападу Росії зникають російськомовні вивіски / Фото фейсбук Дмитро Браславський


У Слов'янську на тлі нападу Росії з'являються україномовні вивіски / Фото фейсбук Дмитро Браславський

Нагадаємо, раніше в українському твітері запустили флешмоб "Мой последний твит на русском". Користувачі соцмережі, які раніше дописували російською мовою, переходять на англійську та українську. 

Читайте оригінальний текст публікації: 

Це Слов’янськ
Тут прибирають російську мову і нагадують, що окупантів з квітами зустрічати не будуть!
У цій війні працювати треба у всіх напрямках!

Автор: Юлія Бабич