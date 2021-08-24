Сльози і слова подяки: як пройшов Марш захисників у Києві – неймовірна фотодобірка

У Києві у 30 річницю Незалежності України відбувся Марш захисників. Українці підтримували родичів загиблих, обіймали їх та скандували "дякую".

Урочистою ходою пройшли військові, їхні родичі, волонтери, військові медики та капелани. Марш розпочався о 14 годині.

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У Києві відбувся багатотисячний Марш захисників

Учасники ходи пройшли через бульвар Шевченка і Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності. Марш захисників відбувся після параду Збройних сил України.

У Києві Маршем захисників пройшли військові, родичі загиблих, лікарі, волонтери / Фото 24 каналу

Перед початком ходи учасники кілька разів вигукували гасла "Слава Україні – Героям слава". Також вони заспівали відому пісню про президента Росії "Путін – х***о".

Першими йшли родичі загиблих учасників Революції Гідності та воїнів АТО й ООС. Далі – військові медики, капелани та ветерани з усієї України.

Колону маршу розбили на "коробки". Частину "коробок" організували відповідно до регіону України.

Учасники Маршу скандували "дякую"

Учасники заходу підтримували родини загиблих – вони спілкувались з ними, плакали разом, обіймались. Люди хором скандували їм "дякуємо".

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