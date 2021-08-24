Сльози і слова подяки: як пройшов Марш захисників у Києві – неймовірна фотодобірка
Джерело:24 канал
У Києві у 30 річницю Незалежності України відбувся Марш захисників. Українці підтримували родичів загиблих, обіймали їх та скандували "дякую".
Урочистою ходою пройшли військові, їхні родичі, волонтери, військові медики та капелани. Марш розпочався о 14 годині.
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У Києві відбувся багатотисячний Марш захисників
Учасники ходи пройшли через бульвар Шевченка і Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності. Марш захисників відбувся після параду Збройних сил України.
У Києві Маршем захисників пройшли військові, родичі загиблих, лікарі, волонтери / Фото 24 каналу
Зауважте! Перед початком ходи учасники кілька разів вигукували гасла "Слава Україні – Героям слава". Також вони заспівали відому пісню про президента Росії "Путін – х***о".
Першими йшли родичі загиблих учасників Революції Гідності та воїнів АТО й ООС. Далі – військові медики, капелани та ветерани з усієї України.
Колону маршу розбили на "коробки". Частину "коробок" організували відповідно до регіону України.
Учасники Маршу скандували "дякую"
Учасники заходу підтримували родини загиблих – вони спілкувались з ними, плакали разом, обіймались. Люди хором скандували їм "дякуємо".
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Коротко про урочистості у 30-річчя Незалежності
- 24 серпня у 30 річницю Незалежності в Києві відбувся масштабний військовий парад. У ньому взяли участь понад 5 тисяч військових ЗСУ, а також 100 одиниць авіації та 400 одиниць озброєння.
- На військовому параді Зеленський вручив нагороди військовим, культурним діячам, освітянам та артистам – 31 нагороду, з них 4 посмертно. Серед посмертних – 3 Героя України.
- Загалом у Києві в День Незалежності заплановано орієнтовно 70 заходів. Зокрема урочистий концерт на НСК "Олімпійському"
- Урочистості відбуваються у різних містах. Зокрема у Полтаві вже вдесяте влаштували акцію "Живий тризуб". Місцеві вишикувалися у форму Державного Герба.