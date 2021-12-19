"Слуга" Кравчук розповіла, чи будуть дочасні парламентські вибори в Україні
Джерело:24 канал
Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2023 року. Однак є низка юридичних колізій, у зв'язку з чим в інфопросторі лунають думки про можливі дочасні вибори.
Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За ї словами, усе залежить від рішення Конституційного Суду.
До теми Політики, яких вимели, хочуть повернутися, – Кравчук про дочасні парламентські вибори
Колізія з парламентськими виборами
Народна депутатка зазначила, що колізія полягає у наявності двох суперечливих статей в Конституції. Одна вказує на те, що тривалість депутатського терміну та скликання ВРУ становить 5 років, а інша – що вибори відбуваються в останню неділю жовтня на 5 році повноважень.
"У випадку з черговими виборами, це так і відбувається – щоп'ять років. Останні вибори відбулися позачергово, влітку", – підкреслила Кравчук.Довідка. Вперше в історії незалежної України дочасні парламентські вибори відбулися 21 липня 2019 року. Рада нового скликання почала працювати з 29 серпня.
Відповідно, якщо парламентські вибори відбудуться в жовтні 2023 року, то Верховна Рада пропрацює не 5 років, а 4 роки й кілька місяців. Втім Євгенія Кравчук переконана, що скликання триватиме стільки, скільки й належить, і дочасних виборів не буде.
Повний випуск "Що це було?" із Євгенією Кравчук: дивіться відео
Парламентські вибори в Україні: що відомо
- Раніше нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що поточне скликання ВРУ може стати найдовшим в історії України.
- Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук виступив проти перенесення парламентських виборів із 2023 на 2024 рік.
- У партії "Слуга народу" впевнено заявили, що мають усі шанси пройти в парламент на наступних виборах.