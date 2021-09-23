"Слуга народу" хоче виключити з фракції єдину депутатку, що не підтримала закон про олігархів

Верховна Рада України 23 вересня остаточно ухвалила проєкт закону про деолігархізацію. Зокрема за нього проголосували 229 нардепів від президентської партії "Слуга народу".

Тільки одна нардепка від "Слуг" проголосувала проти. Мовиться про Людмилу Буймістер.

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Буймістер голосувала проти закону про олігархів: "Слуги" обговорять її перебування у фракції

У коментарі журналістам глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розглядатимуть виключення Буймістер з фракції.

Арахамія розповів: "Багато моїх депутатів зараз підходять і кажуть, що пані Буймістер треба виключати з фракції за таку "червону позицію".

Ми будемо вирішувати: чи ми будемо її мучити – і нехай вона залишається у фракції, чи… Я думаю, що треба з нею спілкуватися,

– запевнив Арахамія.

Додав також, що знає, що пані Буймістер не проти того, щоб її виключали. На думку глави фракції "Слуг народу" – "з точки зору партійної дисципліни треба включати".

"Але це буде вирішувати 70% фракції на засіданні. Можливо, зробимо це в Трускавці", – запевнив нардеп.

Також додав, що якби на засіданні 23 вересня був спікер Дмитро Разумков і не підтримав би закон про олігархів, то це б стало точкою неповернення в його стосунках зі "Слугами".

Що відомо про Людмилу Буймістер та її позицію