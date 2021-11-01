"Слуга народу" вирішила повернути Штучному крісло голови апарату Ради
Джерело:24 канал
"Слуга народу" підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради. Водночас Андрія Мотовиловця обрали першим заступником голови фракції.
Відповідні рішення схвалили під час засідання монобільшості, яке відбулося у понеділок, 1 листопада. Про це під час брифінгу повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.
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"Слуга Народу" підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради,
– зазначила вона.
Прессекретарка, спілкуючись із журналістами, нагадала, що В'ячеслав Штучний уже очолював апарат ВР із вересня 2019 року по липень 2020 року.Зверніть увагу! Раніше Давид Арахамія висловлював сподівання, що В'ячеслава Штучного оберуть на цю посаду, оскільки відсутність керівника апарату Раду гальмує роботу народних депутатів.
Мотовиловець – заступник глави СН
Юлія Палійчук також поінформувала, що Андрія Мотовиловця під час засідання обрали першим заступником голови фракції "Слуга Народу".
Засідання "слуг": що відомо
- "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатури Олексія Резнікова й Ірини Верещук на посади міністрів оборони та реінтеграції окупованих територій, відповідно.
- Водночас вирішили, що Павло Рябікін йде з митниці на посаду керівника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
- Окрім цього, повідомили, що заяви про відставку напишуть голова Мінстратегпрому Олег Уруський та міністр економіки Олексій Любченко