"Слуга народу" зібрала понад 226 підписів за призначення Монастирського в МВС

Фракція партії "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Про це повідомила депутатка Євгенія Кравчук.

З цього приводу 15 липня "слуги" провели засідання. За підсумками, підтримати кандидатуру нардепа готові понад 226 членів монобільшості.

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Кравчук зауважила, що наразі не може сказати точну цифру тих, хто підписався за призначення Монастирського очільником МВС. Втім, за її словами, мовиться про більше ніж 226 членів фракції.

Вона також відзначила, що не бачила жодного члена фракції, який би утримався. Політикиня пояснила, згідно з законодавчою процедурою, "Слуга народу" мала провести засідання, щоб зібрати підписи для висунення кандидатури на певну посаду.

Згодом ці підписи буде подано прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Саме очільник уряду і вносить до парламенту відповідне подання.

Монастирський може замінити Авакова: що відомо

Арсен Аваков 13 липня заявив, що звільняється з посади міністра внутрішніх справ. За його відставку 15 липня проголосував 291 народний обранець.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру "слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового глави МВС. Нардеп очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Він вже прийняв пропозицію і погодився очолити Міністерство внутрішніх справ замість Арсена Авакова.