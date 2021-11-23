"Слуга" заявив, що Разумков – антивакцинатор

Від початку пандемії у Верховній Раді побільшало народних обранців, які є антивакцинаторами. Багато противників щеплення, зокрема, серед монобільшості.

Дотримується таких поглядів і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Таку думку висловив в авторській програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі "слуга народу" Євген Чернєв.

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За його словами, не тільки скандальний "слуга" Юрій Камельчук є "антиваксом" і наражає на небезпеку оточення.

Пан Разумков, до речі, також є антивакцинатором,

– сказав Чернєв.

Позиція Разумкова щодо вакцинації

Політик досі не вакцинувався. Свою позицію він аргументує тим, що перехворів і має антитіла. Також додавав, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому.

На думку Разумкова, вакцина не гарантує знову не захворіти, водночас вона захищає здоров'я і життя. Водночас він закликав робити щеплення. "Я дійсно закликаю всіх вакцинуватися. Це знижує ризик важкої хвороби та наслідків", – говорив ексспікер Ради.

Вакцинація народних обранців: що відомо

Депутатів з 15 листопада почали пускати в Раду тільки з COVID-документами (паспорт вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідка про хворобу).

Віцеспікер Олександр Корнієнко натякнув, що деякі народні депутати порушують обмеження.

Серед нардепів – низка антивакцинаторів. Зокрема проти щеплення Юрій Камельчук, який взагалі не визнає коронавірус.

Виступив проти обов'язкової вакцинації Артем Дмитрук, якого нещодавно виключили зі складу "слуг".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що проти вакцинації і Ліза Богуцька.