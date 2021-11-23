"Слуга" заявив, що Разумков – антивакцинатор

23 листопада 2021 , 13:53
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Джерело:

24 канал

Від початку пандемії у Верховній Раді побільшало народних обранців, які є антивакцинаторами. Багато противників щеплення, зокрема, серед монобільшості.

Дотримується таких поглядів і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Таку думку висловив в авторській програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі "слуга народу" Євген Чернєв.

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За його словами, не тільки скандальний "слуга" Юрій Камельчук є "антиваксом" і наражає на небезпеку оточення.

Пан Разумков, до речі, також є антивакцинатором,
– сказав Чернєв.

Позиція Разумкова щодо вакцинації

Політик досі не вакцинувався. Свою позицію він аргументує тим, що перехворів і має антитіла. Також додавав, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому.

На думку Разумкова, вакцина не гарантує знову не захворіти, водночас вона захищає здоров'я і життя. Водночас він закликав робити щеплення. "Я дійсно закликаю всіх вакцинуватися. Це знижує ризик важкої хвороби та наслідків", – говорив ексспікер Ради.

Нагадаємо! Вперше Разумков захворів на COVID-19 у листопаді 2020 року. Вже у вересні 2021 року ексспікер Ради вдруге захворів на коронавірус перед конференцією Ялтинська європейська стратегія.

Вакцинація народних обранців: що відомо

  • Депутатів з 15 листопада почали пускати в Раду тільки з COVID-документами (паспорт вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідка про хворобу).
  • Віцеспікер Олександр Корнієнко натякнув, що деякі народні депутати порушують обмеження.
  • Серед нардепів – низка антивакцинаторів. Зокрема проти щеплення Юрій Камельчук, який взагалі не визнає коронавірус.
  • Виступив проти обов'язкової вакцинації Артем Дмитрук, якого нещодавно виключили зі складу "слуг".
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що проти вакцинації і Ліза Богуцька.
Автор: Анастасія Мигидюк