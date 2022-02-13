"Маємо бути готовими до всього": "Слугам народу" рекомендували не виїжджати з Києва

13 лютого 2022 , 13:07
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Керівництво "Слуги народу" рекомендувало своїм нардепам не виїжджати за межі Києва. Адже зараз у Верховній Раді мають бути голоси на випадок, якщо доведеться схвалювати термінові рішення.

Виїзд з України посилить панічні настрої в суспільстві

У такий час народним депутатам не варто виїжджати за межі України. Про це журналістам 24 каналу заявив "слуга" Олександр Качура.

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Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, зокрема й до прямого захисту своєї країни. Особливо це стосується чоловіків. Була порада від керівництва фракції не покидати межі Києва, адже у понеділок у нас закрите засідання фракції, а у вівторок – робота в Раді,
– розповів Качура.

Він додав, що у Раді зараз існує проблема з голосами, тому присутність усіх "слуг" є дуже важливою. Оскільки може бути необхідність схвалювати термінові рішення. Крім того, якщо парламентарі виїдуть з України, то це посилить панічні настрої у суспільстві.

Водночас нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що керівництво фракції рекомендувало терміново повернутися до Києва тим нардепам, які перебувають за кордоном.

"Ми розраховуємо, що інші фракції також організують високу присутність своїх депутатів, щоб Верховна Рада працювала чітко та злагоджено", – зауважимо Кравчук.

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Автор: Софія Мінджоса