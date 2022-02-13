"Маємо бути готовими до всього": "Слугам народу" рекомендували не виїжджати з Києва

Керівництво "Слуги народу" рекомендувало своїм нардепам не виїжджати за межі Києва. Адже зараз у Верховній Раді мають бути голоси на випадок, якщо доведеться схвалювати термінові рішення.

Виїзд з України посилить панічні настрої в суспільстві

У такий час народним депутатам не варто виїжджати за межі України. Про це журналістам 24 каналу заявив "слуга" Олександр Качура.

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Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, зокрема й до прямого захисту своєї країни. Особливо це стосується чоловіків. Була порада від керівництва фракції не покидати межі Києва, адже у понеділок у нас закрите засідання фракції, а у вівторок – робота в Раді,

– розповів Качура.

Він додав, що у Раді зараз існує проблема з голосами, тому присутність усіх "слуг" є дуже важливою. Оскільки може бути необхідність схвалювати термінові рішення. Крім того, якщо парламентарі виїдуть з України, то це посилить панічні настрої у суспільстві.

Водночас нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що керівництво фракції рекомендувало терміново повернутися до Києва тим нардепам, які перебувають за кордоном.

"Ми розраховуємо, що інші фракції також організують високу присутність своїх депутатів, щоб Верховна Рада працювала чітко та злагоджено", – зауважимо Кравчук.

Останні новини про можливу ескалацію

Ізраїльські авіакомпанії збільшили кількість рейсів з України, аби забрати своїх громадян до 15 лютого. За даними ЗМІ, нібито саме у цей день Росія може спробувати вдертися у нашу країну. Таку інформацію Тель-Авів буцімто отримав з Вашингтону.

Літак з Португалії, який прямував до Києва, примусово посадили у Кишиневі. Все тому, що лізингодавець з Ірландії заборонив летіти на територію України. Пасажирів відправили додому автобусами.

Через це поширилися чутки нібито над нашою країною закривають повітряний простір. Однак у Міністерстві інфраструктури цю інформацію заперечили й додали, що більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень.

Крім того, країни почали забороняти своїм громадянам летіти в Україну. Водночас США, Австралія, Канада та Німеччина вирішили евакуювати свої посольства та консульства до Львова.

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