Крісла хитаються ще під 2 міністрами, – у "Слузі народу" допустили відставку Тарана і Малюськи

13 липня 2021 , 19:32
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Джерело:

"Дзеркало тижня"

Володимир Зеленський збирає "Слуг народу" на закриту нараду. На ній ймовірно розглянуть заміну міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи.

ЗМІ про це стало відомо з власних джерела у "Слузі народу". Ймовірно, закриту нараду планують провести в суботу, 17 липня. 

Зауважте Арсен Аваков подав у відставку

"Слуги народу" зберуться на нараду

Володимир Зеленський збирає депутатів від "Слуг народу" на велику закриту нараду. До речі, питання відставки глави МВС Арсена Авакова Рада розгляне у четвер, 15 липня. Тож, ймовірно, що його звільнять без обговорення монобільшості. 

Відомо, що президент має зустрітись зі "Слугами народу" в суботу, 17 липня. Про це написала "Українська правда". 

17 липня Зеленський може зібрати депутатів фракції "Слуга народу" на велику закриту зустріч. Нардепів нібито попередили, аби вони виділили на це весь день суботи,
– мовиться у повідомленні. 

Місце зустрічі поки не називають. Однак припускають, що це може трапитись "десь за містом".

На зустрічі обговорять відставку двох міністрів

За інформацією джерел, на фракції буде 2 кадрових обговорення.

Мовиться про заміну міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи,
– повідомили у "Слугах народу".  

Також на порядку денному – обговорення претензій, які є до генпрокурора Ірини Венедіктової.

У ексклюзивному коментарі 24 каналу нардеп від "Слуг народу" Олександр Качура підтвердив цю інформацію. 

Відставку інших розглядають,
– заявив Качура.

Та він не сказав, кого саме. Щодо термінів запевнив, – або цього тижня або у вересні.

Що цьому передувало

  • 13 липня у ЗМІ з'явилась інформація про можливу відставку Арсена Авакова.
  • Згодом Арсен Аваков таки написав заяву про відставку з посади глави МВС. 
  • Фракція "Слуги народу" планує провести закрите засідання ввечері 13 липня щодо кадрових змін в уряді. Зокрема, обговорюватимуть відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Водночас 15 липня це питання винесуть і на розгляд Верховної Ради.
Автор: Діана Квасневська