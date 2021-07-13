Крісла хитаються ще під 2 міністрами, – у "Слузі народу" допустили відставку Тарана і Малюськи
Джерело:"Дзеркало тижня"
Володимир Зеленський збирає "Слуг народу" на закриту нараду. На ній ймовірно розглянуть заміну міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи.
ЗМІ про це стало відомо з власних джерела у "Слузі народу". Ймовірно, закриту нараду планують провести в суботу, 17 липня.
Зауважте Арсен Аваков подав у відставку
"Слуги народу" зберуться на нараду
Володимир Зеленський збирає депутатів від "Слуг народу" на велику закриту нараду. До речі, питання відставки глави МВС Арсена Авакова Рада розгляне у четвер, 15 липня. Тож, ймовірно, що його звільнять без обговорення монобільшості.
Відомо, що президент має зустрітись зі "Слугами народу" в суботу, 17 липня. Про це написала "Українська правда".
17 липня Зеленський може зібрати депутатів фракції "Слуга народу" на велику закриту зустріч. Нардепів нібито попередили, аби вони виділили на це весь день суботи,
– мовиться у повідомленні.
Місце зустрічі поки не називають. Однак припускають, що це може трапитись "десь за містом".
На зустрічі обговорять відставку двох міністрів
За інформацією джерел, на фракції буде 2 кадрових обговорення.
Мовиться про заміну міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи,
– повідомили у "Слугах народу".
Також на порядку денному – обговорення претензій, які є до генпрокурора Ірини Венедіктової.
У ексклюзивному коментарі 24 каналу нардеп від "Слуг народу" Олександр Качура підтвердив цю інформацію.
Відставку інших розглядають,
– заявив Качура.
Та він не сказав, кого саме. Щодо термінів запевнив, – або цього тижня або у вересні.
Що цьому передувало
- 13 липня у ЗМІ з'явилась інформація про можливу відставку Арсена Авакова.
- Згодом Арсен Аваков таки написав заяву про відставку з посади глави МВС.
- Фракція "Слуги народу" планує провести закрите засідання ввечері 13 липня щодо кадрових змін в уряді. Зокрема, обговорюватимуть відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Водночас 15 липня це питання винесуть і на розгляд Верховної Ради.