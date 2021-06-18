"Слуги народу" пропонують саджати за публічну наругу над українською мовою

Нардепка Єлізавета Богуцька пропонує запровадити кримінальну відповідальність за наругу з державної мови. Мовиться про штрафи або арешт до пів року чи навіть позбавлення волі до 3 років.

Проєкт закону №5670 вже зареєстрували у Верховній Раді. Він передбачає зміни до кримінального кодексу щодо захисту української мови як державної.

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За наругу з державної мови передбачають ув'язнення

Нардепка від "Слуги народу" заявила, що у 2014 році Україна зіштовхнулася із військовою агресією Росії, яка "виправдовується захистом російської мови на території України".

Крім того, трапляються і випадки публічної наруги над українською мовою зі сторони громадян України, що є ще більш небезпечним явищем...

– мовиться у пояснювальній записці.

Зокрема небезпека полягає, враховуючи можливість цих громадян "обіймати держпосади чи посади в органах місцевого самоврядування та розповсюджувати свій негативний вплив".

Ініціатива не поширюється на приватне спілкування чи користування іншими мовами. Однак повага до української мови є обов'язковою для громадян держави, які:

мають право голосу і право бути обраними,

користуються пільгами,

можуть обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

"А випадки наруги над державною мовою, залежно від наслідків, повинні призводити до відповідальності, зокрема і кримінальної", – мовиться у повідомленні.

Проєкт закону передбачає, що публічна наруга над українською мовою карається:

штрафом від 17 тисяч до 68 тисяч гривень ;

; арештом до 6 місяців або позбавленням волі до 3 років без права обіймати посади або займатися певною діяльністю до 2 років.

До речі, 18 червня проєкт закону скерували на розгляд профільного комітету.

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