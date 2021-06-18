"Слуги народу" пропонують саджати за публічну наругу над українською мовою

18 червня 2021 , 22:42
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Джерело:

24 канал

Нардепка Єлізавета Богуцька пропонує запровадити кримінальну відповідальність за наругу з державної мови. Мовиться про штрафи або арешт до пів року чи навіть позбавлення волі до 3 років.

Проєкт закону №5670 вже зареєстрували у Верховній Раді. Він передбачає зміни до кримінального кодексу щодо захисту української мови як державної. 

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За наругу з державної мови передбачають ув'язнення

Нардепка від "Слуги народу" заявила, що у 2014 році Україна зіштовхнулася із військовою агресією Росії, яка "виправдовується захистом російської мови на території України". 

Крім того, трапляються і випадки публічної наруги над українською мовою зі сторони громадян України, що є ще більш небезпечним явищем...
– мовиться у пояснювальній записці. 

Зокрема небезпека полягає, враховуючи можливість цих громадян "обіймати держпосади чи посади в органах місцевого самоврядування та розповсюджувати свій негативний вплив".

Ініціатива не поширюється на приватне спілкування чи користування іншими мовами. Однак повага до української мови є обов'язковою для громадян держави, які:

  • мають право голосу і право бути обраними,
  • користуються пільгами,
  • можуть обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

"А випадки наруги над державною мовою, залежно від наслідків, повинні призводити до відповідальності, зокрема і кримінальної", – мовиться у повідомленні. 

Проєкт закону передбачає, що публічна наруга над українською мовою карається:

  • штрафом від 17 тисяч до 68 тисяч гривень;
  • арештом до 6 місяців або позбавленням волі до 3 років без права обіймати посади або займатися певною діяльністю до 2 років.

До речі, 18 червня проєкт закону скерували на розгляд профільного комітету. 

Скандали щодо української мови: останні новини

  • 15 червня 18-річна блогерка з Ірпеня з нікнеймом kaleganovaa потрапила у скандал через українську мову. Лайливі висловлювання вона опублікувала у своєму інстаграмі. Вона заявила, що "на*уй заборонила б українську мову".
  • Згодом вона вибачилась та додала, що думки своєї не змінила. Після цього її внесли до бази Миротворця.
  • 16 червня у місті Чорноморське на Одещині спалахнув мовний скандал. Місцевий викладач Олександр Макаренко публічно назвав українську – мовою окупантів та фашистів. У коментарях під дописом викладач дозволив собі назвати українську – "псячою мовою".
  • Наталія Федорова, заступниця директора з освітньої роботи коледжу, де працює викладач, розповіла – адміністрація навчального закладу не терпітиме висловлювань Макаренка.
Автор: Діана Квасневська