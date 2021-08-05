"Слуги народу" заявили, що піклуються про українців в окупованому Криму

У "Слузі народу" заявили, що Україна турбується про громадян з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, для них налагодили зручну інфраструктуру соціальних послуг.

Про це розповів голова партії Олександр Корнієнко. Він відвідав Центр надання адміністративних послуг на КПВВ "Каланчак", розташований на Херсонщині.

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За словами Корнієнка, ЦНАП надає понад сотню адміністративних послуг. Наприклад, громадяни мають можливість отримати закордонний паспорт, український паспорт у вигляді ID-картки, послуги земельного характеру та інше.

Також якщо вони мешкають в окупованому Криму, то можуть перетнути адміністративну межу й отримати необхідні соціальні послуги та документи.

Цей ЦНАП – символ того, як Україна турбується про своїх громадян із тимчасово окупованих територій і створює для них зручну інфраструктуру та доступні послуги,

– наголосив глава партії.

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Корнієнко також додав, що такі установи по всій країні будуть місцями, де за допомогою цифрової трансформації налагоджуватимуть якісні послуги для українців.

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