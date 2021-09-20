"Слуги народу" зберуться на засідання: чи розглядатимуть відставки в уряді

"Слуги народу" анонсували, що 20 вересня ввечері проведуть засідання своєї фракції. Олександр Корнієнко пояснив, чому не обговорюватимуть кадрові питання в уряді.

Олександр Корнієнко запевнив, що на 20 вересня не планували кадрові питання. Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді.

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"Слуги народу" прокоментували, чи розглядатимуть урядові питання

Сьогодні (мовиться про 20 вересня – 24 канал) не буде кадрових питань урядових, принаймні не планується... Ми давно казали, що це питання кінця вересня – початку жовтня,

– запевнив Корнієнко.

Додав також, що "поки ще не сильно кінець вересня, ще середина".

Попередньо про засідання фракції "Слуг народу" повідомила прессекретарка Юлія Палійчук. Вона пояснила, що воно почнеться орієнтовно о 19:00 20 вересня.

Нардепи планують:

обговорити кілька важливих документів, зокрема – "антиолігархічний" законопроєкт та зміни до Податкового кодексу;

поговоряти про призначення нового глави Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

До зібрання фракція засідатиме політрада партії – щодо висування кандидата по 184-му округу, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

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