"Слуги" не розглядають утворення коаліції з іншими політсилами – Шуляк

Партія "Слуга народу" запевняє, що монобільшість у Верховній Раді працює. Саме тому поки не розглядають питання утворення коаліції з будь-якими іншими політсилами.

Втім, останнім часом помітно, що опоненти "Слуги народу" активніше намагаються дискредитувати та розколоти монобільшість. Про це заявила очільниця політсили Олена Шуляк.

До теми Не боюсь, що розпадеться монобільшість, – нова очільниця "слуг" Шуляк

Олігархи оголосили війну президенту і всій нашій великій команді. Раніше вони діяли приховано, а зараз – відкрито. Зокрема, атакують нас через медіа, нагнітають ситуацію навколо дій влади, щоб викликати паніку у людей,

– сказала Шуляк.

За її словами, закон про олігархів – це не кінець. "Слуга народу" підготувала "дорожню карту" подальшої деолігархізації. Зокрема, вона включає, зміни до антимонопольного законодавства, фінансову прозорість, законопроєкт про лобізм.

Що відомо про ймовірний розпад коаліції

"Слуга народу" вважала, що й мовірність розпаду монокоаліції у Раді становить 10%. Глава фракції Давид Арахамія пояснював це тим, що з початком передвиборчого циклу ніхто не хоче бути політичним камікадзе.

Нардеп визнавав, що за умови розпаду існуючої монобільшості, доведеться створювати ширшу коаліцію, вже справжню коаліцію. За словами Арахамії, такий формат можна створити з групами депутатів у Раді.

Про можливий розпуск парламенту говорили й під час пресмарафону президента Володимира Зеленського 26 листопада. Як наголошував глава держави, поки наміру розпускати Раду нема. За словами Зеленського, це робити не варто, поки "нардепи голосують".

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