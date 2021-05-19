"Слуги" та ОПЗЖ хочуть спотворити законопроєкт Зеленського про "суд у смартфоні", – ЦПК

У Центрі протидії корупції стверджують, що деякі нардепи хочуть спотворити законопроєкт Володимира Зеленського №5246. Він може запровадити систему електронного кримінального провадження.

Депутати від "Слуги народу" та "Опозиційної платформи – За життя" подали правки до законопроєкту, які погіршують та спотворюють його суть. Комітет ради розглядав проєкт 19 травня.

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Про які правки мовиться

Пишуть, що депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка подав поправку, яка взагалі не стосується електронної системи. Вона пропонує легалізувати схему зі скасуванням слідчими суддями рішень про відновлення кримінальної справи.

Таким чином Мамка, ймовірно, хоче дозволити оскаржувати постанови прокурорів про скасування рішення щодо закриття кримінального провадження.

З чим це пов'язано

У ЦПК зауважили, що раніше слідчий суддя Печерського райсуду Києва скасував відновлення кримінального провадження про розкрадання бізнесменом Олегом Бахматюком 1,2 мільярда гривень банку "ВіЕйБі". Переконують, що саме Мамка під час роботи в поліції був керівником слідчих, які "зливали" справи Бахматюка.

Крім того, якщо правку приймуть, можна було б оскаржити постанову про скасування закриття кримінального провадження щодо "Роттердам+" та допомогти підозрюваним.

Що передбачає законопроєкт