"Слуги" зберуться на з'їзд, щоб обрати нове керівництво партії

Нових керівників "Слуги народу" оберуть уже у понеділок, 15 листопада. Для цього народні депутати зберуть на з'їзд.

Крім того, "слуги" схвалять низку заяв та звернень. Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

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15 листопада відбудеться з'їзд партії "Слуга Народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили. За результатами з'їзду планується ухвалення низки політичних заяв та звернень,

– сказала Палійчук.

До речі, голова партії Олександр Корнієнко сподівається, що його наступницею стане жінка. Він підтвердив, що у списку кандидатів є Олена Шуляк. Політик казав, що пропонуватиме власного претендента, якого узгодять всередині партії, а також з президентом Володимиром Зеленським. "Точно буде гідна людина", – запевняв Корнієнко.

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