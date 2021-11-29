"Слуги" збираються на з'їзд, щоб обговорити бюджет, дороги та підтримку бізнесу
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
Фракція "Слуга народу" 29 листопада збереться на з'їзд. На ньому нардепи обговорять пріоритетні питання роботи Верховної Ради впродовж тижня.
Політики зберуться у конгресно-виставковому центрі "Парковий" у Києві. Засідання заплановане на 19:00.
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Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня,
– розповіла речниця політсили Юлія Палійчук.
Що обговорюватимуть "слуги"
- Ресурсний законопроєкт №5600;
- №6297 – щодо виділення з держбюджету 3 мільярдів гривень на підтримку бізнесу в період карантину;
- №6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;
- інші важливі питання порядку денного парламенту.
Крім того, нардепи обговорять основні положення Держбюджету-2022 з міністром фінансів Сергієм Марченком.
З'їзд "Слуги народу" у Трускавці
- На початку жовтня "слуги народу" провели партійний з'їзд у Трускавці. Його відвідав і президент Володимир Зеленський.
- Головною темою засідання став План трансформації України, який передбачає проєкти, які потрібно реалізувати протягом найближчих року – двох. Мовиться про інфраструктуру, оновлення правової основи держави, розвиток передових галузей, соціальну трансформацію тощо.
- Крім того, політики зібрали голоси для відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що такі з'їзди стануть постійними. Адже на них політики можуть проаналізувати свою роботу та поставити цілі на майбутнє.
Повний текст публікації Юлії Палійчук в телеграмі:
Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня. Зокрема:
- ресурсний законопроєкт №5600;
- №6297 – щодо виділення з держбюджету 3 мільярдів гривень на підтримку бізнесу в період карантину;
- №6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;
- інші важливі питання порядку денного парламенту.
Окрім того, народні депутати спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік. Також нагадуємо, що 1 грудня в парламенті очікується виступ Президента України Володимира Зеленського зі щорічним Посланням до Верховної Ради.