Хто може служити за місцем проживання: що розповів адвокат
Джерело:"Телеграф"
Під час мобілізації певні групи військовозобов'язаних можуть служити за місцем проживання. Ця норма прописана у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Зокрема, це передбачає його 23 стаття. Проте голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець розповів, що часто цього не дотримуються.
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Хто може служити за місцем проживання
Закон передбачає, що певні категорії осіб можуть проходити службу лише за власним бажанням – і лише за місцем проживання. Мовиться про:
- багатодітних батьків;
- батьків дітей з інвалідністю;
- осіб з інвалідністю.
Часто цього не дотримуються. Наприклад, така людина прописана у Львівській області, воює під Слов'янськом на Донеччині,
– розповів Ростислав Кравець.
Він пояснив, що людина, яка має таке бажання, може:
- звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити тільки у регіоні, де зареєстрована;
- тоді її зобов'язані перевести.
Весняна мобілізація в Україні
- У лютому Верховна Рада України проголосувала за продовження мобілізації та воєнного стану до 20 травня 2023 року. Тобто загальна мобілізація в Україні не припинялась з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, що кількість мобілізованих у 2023 році є таємною, адже становить велику цінність для ворога. Однак фахівець розповів, що мобілізація відбувається за територіальним принципом – кожен регіон має певний план щодо мобілізованих.
- Окрім того, деякі мобілізовані за місцем роботи можуть отримати бронь. Ба більше, деякі навіть можуть виїжджати за кордон. Детальніше про правила виїзду заброньованих осіб – читайте за посиланням.