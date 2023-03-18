Хто може служити за місцем проживання: що розповів адвокат

Під час мобілізації певні групи військовозобов'язаних можуть служити за місцем проживання. Ця норма прописана у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, це передбачає його 23 стаття. Проте голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець розповів, що часто цього не дотримуються.

Дивіться також Які хвороби звільняють від мобілізації: повний перелік

Хто може служити за місцем проживання

Закон передбачає, що певні категорії осіб можуть проходити службу лише за власним бажанням – і лише за місцем проживання. Мовиться про:

багатодітних батьків;

батьків дітей з інвалідністю;

осіб з інвалідністю.

Часто цього не дотримуються. Наприклад, така людина прописана у Львівській області, воює під Слов'янськом на Донеччині,

– розповів Ростислав Кравець.

Він пояснив, що людина, яка має таке бажання, може:

звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити тільки у регіоні, де зареєстрована;

тоді її зобов'язані перевести.

Весняна мобілізація в Україні