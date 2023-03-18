Хто може служити за місцем проживання: що розповів адвокат

18 березня 2023, 10:03
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Джерело:

"Телеграф"

Під час мобілізації певні групи військовозобов'язаних можуть служити за місцем проживання. Ця норма прописана у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, це передбачає його 23 стаття. Проте голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець розповів, що часто цього не дотримуються. 

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Хто може служити за місцем проживання

Закон передбачає, що певні категорії осіб можуть проходити службу лише за власним бажанням – і лише за місцем проживання. Мовиться про:

  • багатодітних батьків;
  • батьків дітей з інвалідністю;
  • осіб з інвалідністю. 

Часто цього не дотримуються. Наприклад, така людина прописана у Львівській області, воює під Слов'янськом на Донеччині,
– розповів Ростислав Кравець.  

Він пояснив, що людина, яка має таке бажання, може:

  • звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити тільки у регіоні, де зареєстрована;
  • тоді її зобов'язані перевести.

Весняна мобілізація в Україні

  • У лютому Верховна Рада України проголосувала за продовження мобілізації та воєнного стану до 20 травня 2023 року. Тобто загальна мобілізація в Україні не припинялась з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, що кількість мобілізованих у 2023 році є таємною, адже становить велику цінність для ворога. Однак фахівець розповів, що мобілізація відбувається за територіальним принципом – кожен регіон має певний план щодо мобілізованих.
  • Окрім того, деякі мобілізовані за місцем роботи можуть отримати бронь. Ба більше, деякі навіть можуть виїжджати за кордон. Детальніше про правила виїзду заброньованих осіб – читайте за посиланням
Автор: Діана Квасневська