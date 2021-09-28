Службова недбалість на 42 мільйони: інспектору Запорізької митниці повідомили про підозру

Слідчі теруправління ДБР Мелітополя повідомили про підозру головному державному інспектору одного з відділів Запорізької митниці. Він "допоміг" приватному підприємцю уникнути штрафу на мільйони гривень.

У 2019 році інспектор отримав матеріали щодо порушення підприємством правил переміщення товарів через митний кордон. Митник за цим фактом склав адміністративний протокол.

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Інспектор не направив протокол до суду у необхідний термін

Документ він мав направити до суду протягом 6 місяців. Проте інспектор звернувся до суду з запізненням, саме тому справу закрили. Через халатність запорізького митника підприємець уникнув відповідальності. Державі було завдано збитків на 42 мільйони гривень

Митнику загрожує до 5 років позбавлення волі

Державному інспектору повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За це йому загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також покарання, за рішенням суду, може передбачати штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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