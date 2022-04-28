Служителі РПЦ за вказівкою Кремля проповідують доктрину "русского міра"

Українська розвідка опублікувала імена служителів російської православної церкви, які проповідують доктрину "русского міра", що не відповідає православному вченню.

Пропагандисти в рясах – саме так назвали служителів Російської православної церкви, які працюють на російську пропаганду та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

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За даними ГУР МО, служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян до приєднання у російські окупаційні підрозділи, аби ті йшли проти України.

Розвідка повідомляє, що церковні найманці Кремля отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

Головне управління розвідки МО України оприлюднила відомості про служителів РПЦ, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.

Також там наголосили, що всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності за злочини проти територіальної цілісності та населення України.

Що відомо про діяльність РПЦ у час війни: