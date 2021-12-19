У "Слузі народу" назвали 2 найголовніші закони 2021 року

Народні депутати у 2021 році ухвалили низку законів. Але найголовнішими з них є два.

Мовиться про деолігархізацію та земельну реформу. Про це повідомила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Деолігархізація

За її словами, насамперед потрібно звернути увагу на закон про олігархів. Адже його було дуже важко ухвалити.

"Був спротив. Що тільки не вигадували: Венеційську комісію, і правки, і перенесення, і твердження, ніби він не працюватиме", – зауважила Кравчук.

Що відомо про деолігархізацію Верховна Рада схвалила закон про деолігархізацію Верховна Рада схвалила закон про деолігархізацію наприкінці вересня 2021 року. Володимир Зеленський підписав документ на початку листопада. Згідно із законом, олігархом вважатимуть особу, яка відповідатиме трьом із чотирьох критеріїв.

Земельна реформа

Ще одним важливим рішенням, як зауважила Кравчук, є фінальний пакет, який доповнив земельну реформу. Ринок землі для приватних власників відкрили 1 липня 2021 року.

"Також ми передали землю громадам поза межами населених пунктів і дозволили нею користуватися. Деякі громади зробили свої комунальні поля, щось там вирощують і продають з них", – зауважила нардепка.

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Головне про реформу землі

Законопроєкт про земельну реформу ухвалили давно. Однак у 2021 році парламент проголосував за кілька законопроєктів, які допомогли реалізувати відповідну реформу.

Офіційно в Україні запрацював ринок землі з 1 липня. Мораторій на продаж аграрної землі, окрім земель державної власності, скасували.

Володимир Зеленський вважає, що реформа землі – це одна із заслуг, яку йому вдалось реалізувати за 2,5 роки.

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