У "Слузі народу" назвали 5 ймовірних кандидатів на посаду нового голови партії

Обговорення того, хто може очолити президентську фракцію "Слуга народу" не вщухають вже кілька тижнів. Серед ймовірних кандидатів звучали не лише чоловічі, але й жіночі прізвища.

Як сказав нардеп зі "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі одного з українських телеканалів, кандидатури висуватимуть просто на з'їзді партії 15 листопада.

Важливо "Слуги" зберуться на з'їзд, щоб обрати нове керівництво партії

Ймовірними кандидатами на посаду нового голови партії Слуга народу замість Олександра Корнієнка є нардепи:

Андрій Мотовиловець,

Євгенія Кравчук,

Олена Шуляк,

Микола Тищенко,

Галина Янченко.

Камельчук назвав цих кандидатів найактивнішими. Він переконаний, що вони можуть бути гідними продовжувачами справи Корнієнка.

У нас часто було, коли ми думали, що навіть якщо обговорені раніше кандидатури отримають нібито більшу підтримку, то з'являлися нові пропозиції, які також набирали велику кількість голосів,

– резюмував нардеп.

Чому "слуги" шукають нового голову

Олександр Корнієнко був керівником передвиборчого штабу президентської політсили у 2019 році. Він очолював партію "Слуга народу" з листопада 2019 року.

Політика обрали на посаду першого віцеспікера парламенту 19 жовтня. Відповідне призначення підтримали 256 нардепів, проти проголосували 4, натомість утримались – 80.

Корнієнко заявив 8 листопада 2021 року про те, що вирішив скласти повноваження глави партії "Слуга народу". Він хоче зосередитись на реформі роботи парламенту.

ЗМІ пишуть, що Корнієнка на посаді може змінити заступниця голови фракції Олена Шуляк. У "Слузі народу" не відкидають, що партію може очолити жінка.