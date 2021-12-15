У "Слузі народу" пояснили позицію Зеленського щодо референдуму про Донбас

У партії "Слуга народу" наголосили, що в Україні наразі не готую референдум про статус Донбасу та Криму. Політсила не обговорювала жодних конкретних пропозицій.

Зеленський буде радитися з суспільством

У інтерв'ю президент Володимир Зеленський не говорив, що референдум вже готують. Про це сказала нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Раніше У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про референдум щодо Донбасу

Він підтвердив, що як відповідальний глава держави буде радитись із суспільством, якщо перед нашою державою стоятиме справді фундаментальний виклик. Мета референдуму – найважливіші загальнодержавні питання,

– підкреслила політикиня.

Вона додала, що у жодному випадку не мовиться зміну меж території та про згоду з тим, чого вимагають від Києва окупанти.

Що цьому передувало

Напередодні Зеленський припустив, що в Україні можуть провести референдум щодо Донбасу та Криму. Одним з питань може навіть стати припинення війни. Політик наголосив, що у разі справді складного виклику буде радитися з народом.

У Кремлі вже відреагували на цю заяву. Речник Володимира Путіна наголосив, що це внутрішня справа України, однак "їх цікавить формулювання".

Весною в Офісі Президента казали, що референдум можуть провести за однієї умови – якщо цього вимагатимуть переговори. Саме питання Донбасу стане першою темою всенародного референдуму.



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Повний текст публікації телеграм-каналу "Василевська"

Щодо можливого проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, про які згадав Президент України у одному із інтерв'ю телеканалу 1+1

Хочу звернути увагу: президент не зазначав, що референдум готується. Він підтвердив, що як відповідальний глава держави буде радитись із суспільством, якщо перед нашою державою стоятиме справді фундаментальний виклик.

Також потрібно розуміти мету референдуму. Це найважливіші загальнодержавні питання. Звичайно, не йдеться про зміну меж території та про якусь згоду з тим, що вимагається від нас окупантами.

Наразі жодних формулювань чи конкретних пропозицій щодо проведення референдуму панівна політична сила не обговорює.