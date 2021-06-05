Незручний для багатьох, – у "Слузі народу" прокоментували закон про олігархів

Реакція окремих політиків і представників великого бізнесу на президентський законопроєкт про деолігархізацію свідчить про те, що для багатьох з них він є "незручним".

Таку думку озвучив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. Водночас Арахамія заявив, що парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.

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За його словами, ухвалити президентський законопроєкт буде нелегко через опір певних кіл. Цей опір, як заявив політик, свідчить про те, що законодавча ініціатива є незручною для окремих політиків.

Упевнений, що до законопроєкту про олігархів ми побачимо тисячі поправок. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але в підсумку ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон,

– сказав Арахамія.

Глава фракції порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки – хто в країні підіграє олігархам.

"Ми всі побачили першу реакцію – впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи – мало не основа демократії в країні", – додав політик.

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Натомість, за його словами, пересічні українці в усіх регіонах країни висловлюють підтримку законопроєкту, адже майбутній закон матиме суттєвий вплив на життя кожного.

Що передбачає законопроєкт про олігархів

Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України. Як раніше пояснив радник голови Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, цей документ покликаний:

захистити суспільство від деструктивного впливу олігархів;

змінити традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами й публічними політичними суб'єктами.

Водночас член Комітету з питань нацбезпеки та представник президента в КСУ Федір Веніславський зазначив, що в реєстр олігархів потраплять особи, які відповідають щонайменше трьом із чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

вартість усіх сукупних активів цієї особи має перевищувати 1 мільйон прожиткових мінімумів, тобто приблизно 2,3 мільярда гривень.

Якщо ж особа з часом позбудеться відповідності цим критеріям, її зможуть виключити з реєстру.