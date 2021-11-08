У "Слузі народу" пропонують запровадити механізм "вторинних санкцій"

Депутат від "Слуги народу" Олег Дунда запропонував ввести механізм "вторинних санкцій" щодо осіб, які порушують вже прийняту санкційну політику. Він зареєстрував відповідний законопроєкт у парламенті.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що його прийняття підвищить ефективність санкцій. Також це створить більш сприятливі умови для реагування на реальні чи потенційні загрози національним інтересам та нацбезпеці України.

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Дунда у коментарі заявив, що зміни передбачатимуть відповідальність для особи за невиконання вже накладених на неї санкцій.

Наприклад, бізнесмен Павло Фукс, який потрапив під повний пакет санкцій, нормально розв'язує свої питання через друзів,

– розповів нардеп.

Рада нацбезпеки й оборони під час засідання 18 червня ввела повний комплект санкцій щодо бізнесмена Павла Фукса. Причиною стала його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Як зауважив "слуга народу", про ефективність "вторинних санкцій" свідчить й політика США, коли банки перестають обслуговувати підсанкційних осіб, а їхні компанії й вони самі потрапляють в економіко-соціальний вакуум.

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