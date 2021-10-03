У "Слузі народу" розповіли, чи розглядають позбавлення Разумкова мандата
Джерело:24 канал
Під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці вдалось назбирати 150 підписів за відкликання спікера Дмитра Разумкова. За словами нардепа Данила Гетманцева, поки що питання позбавлення Разумкова мандата не розглядали.
Про це голова комітету з питань фінансів Верховної Ради повідомив в ексклюзивному коментарі 24 каналу.
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Поки це не обговорювалось, в принципі, – Гетманцев
Щодо позбавлення Разумкова повноважень нардепа, наголосив Гетманцев, то цей варіант є – що зрозуміло будь-якому юристу.
Проте для цього необхідні юридичні дії з боку не фракції, а партії "Слуга народу". Наскільки мені відомо, поки це не обговорювалось в принципі,
– сказав Гетманцев.
Зазначимо, що раніше в ефірі одного з українських телеканалів Разумков заявив, що не виключає, що його позбавлять мандата. Наразі політик є позафракційним депутатом.
Тим часом, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що поки на фракції не обговорювали цього.
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Що відомо про відкликання Дмитра Разумкова
- Звернення щодо відкликання спікера направив Давид Арахамія 30 вересня. Спочатку він зробив це від імені фракції, а потім від себе, як нардепа.
- Разумков казав, що не зволікатиме і негайно видасть підписні листи.
- На виїзному засіданні "Слуги народу" у Трускавці повідомили, що вже назбирали 150 підписів.