У "Слузі народу" заявили про спроби опозиції зірвати ТСК щодо "вагнерівців"

Роботу Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує справу "вагнерівців" у Білорусі, намагаються зірвати. У "Слузі народу" вважають, що це робить опозиція.

Попри це, роботу продовжують. Таку заяву на одному із українських телеканалів зробила голова ТСК Мар'яна Безугла.

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"Наразі опозиція намагається зірвати розгляд справи по суті. Проте ми продовжуємо роботу", – наголосила вона.

Заслухали свідка Бурбу

За словами Безуглої, 20 вересня частково заслухали одного зі свідків справи – ексначальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу.

Ми продовжимо його заслуховувати. Протокол про це додадуть до матеріалів тимчасової слідчої комісії,

– сказала голова ТСК.

Намагання зірвати роботу комісії, як вважає Безугла, обмежує перехід до питання Іловайську і роботи проросійського нардепа Віктора Медведчука. Ці справи є не менш резонансними для українського суспільства.

ТСК перенесла засідання

Конкретних людей чи спосіб, в який намагаються зірвати роботу ТСК, Безугла не повідомила.

Коли Бурба давав свідчення слідчій комісії о 9:00 – засідання зупинили і оголосили перерву. Після цього голова ТСК повідомила, що засідання переносять. Водночас причини цього рішення не повідомили.

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що таким способом "слуги народу" затягують розслідування за вказівкою Офісу Президента.

Нагадаємо, що 15 вересня Бурба вже приходив на засідання ТСК. Але тоді воно не відбулось, достатня кількість членів комісії для кворуму не назбиралася.

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