Часто під виглядом меду продають суміш з сиропів, ароматизаторів і барвників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Local hive honey. Банка виглядає переконливо, ціна приваблива, етикетка обіцяє "натуральність", проте насправді це підробка.

Цікаво Салати на Різдво, які готують за 5 – 10 хвилин: три швидкі варіанти

Як розпізнати справжній мед?

Натуральний мед має особливу консистенцію. Він тягнеться з ложки рівною ниткою і лягає гіркою. На тарілці він має повільно "розходитися". Якщо він рідкий та ллється, як сироп – це тривожний сигнал.

Солодка насолода / Фото unsplash

Також варто звернути увагу на запах. Він має бути чіткий, але без різкості. Квітковий, трав’яний, іноді з легкою гірчинкою. Штучний часто пахне слабо або солодко-одноманітно, без глибини.

Наступне, що може видати "підробку" – смак. У справжнього меду після солодкості з’являється легке "пощипування" в горлі. Це чудовий знак. Якщо смак плаский, як у цукрового сиропу, – перед вами не той продукт.

Як довго можна зберігати мед?

Натуральний мед не має чіткого терміну придатності, якщо його зберігати правильно, пише Llanga. Темне місце, щільно закрита банка, кімнатна температура або прохолода – цього достатньо, щоб продукт не втрачав властивостей роками.

Втім, для виробників є вимога вказувати термін споживання, тому часто на банках можна побачити термін у рік-два.

Що приготувати на Різдво?