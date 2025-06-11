У Резерв+ з'являться смартконтракти: у Міноборони розповіли, що це таке і як працюватиме
- У Міноборони України планують впровадити смартконтракти на військову службу у застосунку Резерв+ до кінця року.
- Смартконтракти зроблять процес рекрутингу до війська простішим, схожим на погодження з ліцензійними угодами Apple.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим у Міноборони планують ввести у застосунку Резерв+ смартконтракти на військову службу.
Це може відбутися вже цього року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко для DOU.
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Як працюватимуть смартконтракти у Резерв+
За словами заступниці міністра оборони, смартконтракти у Резерв+ зроблять процес рекрутингу до війська таким простим, як згода з ліцензійними угодами Apple.
До кінця року в Резерв+ ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто,
– пояснює Черногоренко.
Вона додає, що такий контракт надходитиме до системи рекрутингу військової частини. Проте перед цим відбуватиметься класичний процес рекрутингу, як у корпораціях.
До слова, раніше у Міноборони анонсували автоматичне підтвердження від ТЦК під час генерування направлення на військово-лікарську комісію. Там зазначають, що це значно скоротить час очікування документа.