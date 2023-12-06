СБУ ліквідувала Киву: Світан розповів, як проводяться такі операції

Служба безпеки Україна ліквідувала ТОПового зрадника, колаборанта й пропагандиста Іллю Киву, який втік до Росії. Це один з епізодів щоденної роботи наших спецслужб.

Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він пояснив, наскільки складні операції з ліквідації ворогів України.

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"Все залежить від техніки виконання завдання. Або це українська агентура, яка була раніше впроваджена, або залучені зараз для виконання бойового завдання діючі особи, або закинута агентура, яка виконує завдання. Один з трьох механізмів активується і виконується поставлене завдання", – зазначив Світан.

Чому важливо було ліквідувати Іллю Киву: дивіться відео

Терористи, що вбивають українців

Одна справа знищення зрадників, а інша – терористів, які були ліквідовані 6 грудня. Мова йде про екснардепа Киву та депутата-колаборанта Олєга Попова з Луганська. Це терористи, які виконували спільне терористичне завдання разом з російськими "військовослужбовцями", що вбили не одну сотню мирних українців.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що в Україні підтверджено понад 10 000 вбитих мирних жителів після вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року.

Російські терористи врешті-решт повинні бути знищені для забезпечення безпеки України. Близько пів мільйона росіян зі зброєю в руках виконують завдання на українській території – геноцид українців. Окупанти поставили собі завдання знищити українську державу та народ.

Для того, щоб захиститися, таких терористів треба відмінусувати. Ліквідація Киви – це робота українських спецслужб. Від радника колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова до російського злочинця,

– мовив Світан.

Що відомо про смерть Киви

У Підмосков'ї знайшли закривавлене тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії. Перебуваючи на території країни-агресора, зрадник поширював антиукраїнські наративи про те, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

За даними російських ЗМІ, на правій скроні в Киви була різана рана, на лівій частині обличчя – гематома. Згодом у СБУ повідомили, що смерть Киви – результат роботи спецслужби. Зрадника застрелили зі стрілецької зброї.

Речник ГУР МО Андрій Юсов також підтвердив загибель екснардепа-втікача.