Треба готуватися до всього, – Тихановська прокоментувала чутки про погіршення здоров'я Лукашенка

Не вщухають чутки про погіршення стану здоров'я самопроголошеного президента Білорусі. На фоні них лідерка опозиції сусідньої країни закликала готуватись до похорону Алєксандра Лукашенка.

Вперше за тривалий час Лукашенко з'явився на публіці в Москві на так званому параді до "Дня Перемоги", чим викликав хвилю обговорення у мережі щодо стану свого здоров'я. Згодом Світлана Тихановська закликала опозицію готуватись на випадок смерті диктатора.

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Кремль також напоготові

Власне, у своєму повідомленні лідерка вільних білорусів констатувала, що слід бути готовим "до будь-якого сценарію" розвитку подій. Також, за її словами, у справи Білорусі у такому разі може захотіти втрутитись Кремль – потрібно не дати йому цього зробити.

Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії та не допустити втручання Росії,

– написала опозиціонерка.

Разом з тим вона також закликала Захід "діяти на випередження й швидко". Про що саме йдеться – лідерка опозиціонерів не уточнила.

Усі чекають на смерть диктатора