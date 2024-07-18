У нічному поїзді "Запоріжжя – Ужгород" від спеки померла людина, – ЗМІ
Джерело:Віталій Глагола
ЗМІ пишуть, що у нічному поїзді "Запоріжжя-Ужгород" померла жінка. Сталося це нібито через надмірну спеку.
За даними видання Закарпаття 24, 16 липня в одному із купе раптово померла жінка. Водночас в Укрзалізниці наразі цю інформацію не коментують.
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Що відомо про інцидент
Як пишуть ЗМІ, в одному із купе через сильну спеку неочікувано померла жінка. Зазначається, що вона їхала у Стрий Львівської області до подруги.
Одна з її попутниць розповіла про те, що у купе була нереальна спека, а кондиціонер не працював. А для мокрих та захеканих пасажирів ця подорож стала знущанням. Подорожуючі кажуть, що температура у деяких потягах у вагонах тримається вище 30 градусів за Цельсієм,
– йдеться у матеріалі.
Поки що Укрзалізниця офіційно не прокоментувала та не відреагувала на інформацію. Тож наразі достеменно невідомо, чи правдивими є подібні заяви. Зауважимо також, що при сильній спеці та нагріванні вагонів, механічна вентиляція не здатна опустити температуру повітря в таких умовах.
Аномальна спека в Україні: останні новини
- Вже кілька тижнів уся Україна знемагає від аномальної спеки. Синоптики обіцяють суттєве зменшення температурних показників для окремих регіонів. За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, спека нарешті почне відступати. На Заході цей процес вже запущений, а з 18 липня зниження температури стартувало і на Півночі.
- Перед цим в Укргідрометцентрі зазначали, що уже цього тижня в Україні нарешті знизиться температура. Зокрема, прогнозували, що 18 липня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі на Заході, вдень на Півночі подекуди значні дощі, на решті території без опадів.
- Однак з кожним роком ситуація стає все гіршою. Зокрема на території України й Південно-Східної Європи, а також у США по західному узбережжю зафіксовані найвищі значення температур за всю історію спостережень певних метеостанцій. Також вже на 1,5 градуса перевищено прогнозовану температуру зими.