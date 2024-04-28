Навального могли вбити за спиною Путіна, – колишній офіцер Mi-6

Російський так званий "опозиціонер" Олексій Навальний помер у в'язниці 16 лютого цього року. За однією з версій, це вбивство могло бути сплановане за спиною Путіна.

Таке припущення озвучив колишній офіцер британської розвідки Mi-6 Кріс Стіл в інтерв'ю українській журналістці Дженні Клочко.

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Багато речей відбуваються без відома Путіна

Стіл провів паралель з Нельсоном Манделою, колишнім президентом Південно-Африканської республіки, який сидів у в'язниці.

У мене немає точної інформації з цього приводу (з приводу смерті Навального, – 24 Канал), але, очевидно, я іноді згадую випадок з Нельсоном Манделою, коли він сидів у в'язниці на острові Роббен. Влада ПАР тримала його у в'язниці nf не збиралася випускати, розуміючи, що в довгостроковій перспективі Мандела буде потенційним лідером країни, який зможе об'єднати країну, і тому він не повинен бути на волі, скидаючи режим. Але водночас влада розуміла, що він не повинен бути підданий тортурам або вбитий, тому що він був страховим полісом в певному сенсі політично, що виявилося правильною політикою в Південній Африці. Але я думаю, що в Росії це було не так, я думаю, він (Навальний, – 24 Канал) був убитий,

– розповів Стіл.

Ексофіцер британської розвідки пояснив, що в Росії багато речей відбуваються за спиною представників влади, зокрема й вбивства.

Я маю на увазі, що проблема Росії, як ви знаєте, полягає в тому, що, хоча Путін головний, всі його бояться, вони (російські політики, – 24 Канал) також роблять усілякі речі за його спиною, включаючи вбивства один одного, заподіяння шкоди один одному та дискредитацію один одного, що тривало роками,

– наголосив він.

Водночас варто пам'ятати, що вбивство опонентів та тих, хто не погоджується з політикою Кремля, – це стара та перевірена десятиліттями тактика Путіна.

Що відомо про смерть Навального