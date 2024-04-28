Навального могли вбити за спиною Путіна, – колишній офіцер Mi-6
Джерело:Інтерв'ю Кріса Стіла
Російський так званий "опозиціонер" Олексій Навальний помер у в'язниці 16 лютого цього року. За однією з версій, це вбивство могло бути сплановане за спиною Путіна.
Таке припущення озвучив колишній офіцер британської розвідки Mi-6 Кріс Стіл в інтерв'ю українській журналістці Дженні Клочко.
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Багато речей відбуваються без відома Путіна
Стіл провів паралель з Нельсоном Манделою, колишнім президентом Південно-Африканської республіки, який сидів у в'язниці.
У мене немає точної інформації з цього приводу (з приводу смерті Навального, – 24 Канал), але, очевидно, я іноді згадую випадок з Нельсоном Манделою, коли він сидів у в'язниці на острові Роббен. Влада ПАР тримала його у в'язниці nf не збиралася випускати, розуміючи, що в довгостроковій перспективі Мандела буде потенційним лідером країни, який зможе об'єднати країну, і тому він не повинен бути на волі, скидаючи режим. Але водночас влада розуміла, що він не повинен бути підданий тортурам або вбитий, тому що він був страховим полісом в певному сенсі політично, що виявилося правильною політикою в Південній Африці. Але я думаю, що в Росії це було не так, я думаю, він (Навальний, – 24 Канал) був убитий,
– розповів Стіл.
Ексофіцер британської розвідки пояснив, що в Росії багато речей відбуваються за спиною представників влади, зокрема й вбивства.
Я маю на увазі, що проблема Росії, як ви знаєте, полягає в тому, що, хоча Путін головний, всі його бояться, вони (російські політики, – 24 Канал) також роблять усілякі речі за його спиною, включаючи вбивства один одного, заподіяння шкоди один одному та дискредитацію один одного, що тривало роками,
– наголосив він.
Водночас варто пам'ятати, що вбивство опонентів та тих, хто не погоджується з політикою Кремля, – це стара та перевірена десятиліттями тактика Путіна.
Що відомо про смерть Навального
- Федеральна служба виконання покарань 16 лютого 2024 року повідомила, що Олексій Навальний помер після прогулянки в колонії. Навальний перебував у колонії у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу, куди його перевели незадовго до смерті. 14 січня політика відправили в штрафний ізолятор – у 27-й раз.
- Навальному нібито погіршало після прогулянки, він утратив свідомість, а реанімація не дала результату. Офіційною причиною смерті "опозиціонера" є відрив тромбу.
- Анастезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Олексія Навального після отруєння у 2020 році, заявив, що у разі раптової смерті опозиціонер не міг спочатку відчути себе погано, а потім втратити свідомість. За такого діагнозу пацієнт втрачає свідомість миттєво.