Дивний збіг: Путін після смерті Навального підвищив керівника системи виконання покарань
Джерело:Медуза
Заступник голови Федеральної служби виконання покарань Валєрій Бояринєв став генерал-полковником внутрішньої служби. Путін підписав цей наказ через три дні після смерті Навального в колонії.
Російський "опозиціонер" Олексій Навальний помер у колонії 16 лютого, а вже через три дні Путін підвищив у званні першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань. На дивний "збіг" звернули увагу російські опозиційні медіа, передає 24 Канал.
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Хто такий Валєрій Бояринєв
Валерій Бояринєв обіймає посаду першого заступника директора ФСВП з липня 2022 року. До цього він з 2015 року був заступником голови Федеральної служби виконання покарань, а раніше очолював управління ФСВП з організації діяльності в'язниць та слідчих ізоляторів.
Тіло Навального не віддають сім'ї
- Родичі Навального все ще не можуть отримати його тіло. Ймовірно, тіло могли перевезти в морг міста Салехард.
- 19 лютого мати Навального та адвокати приїхали до моргу, проте всередину їх не пустили. Одного з адвокатів буквально "виштовхали", а на питання, чи є у морзі тіло політика, ніхто не відповів.
- На переправі між Лабитнангі і Салехардом, на єдиному можливому маршруті з колонії, помітили кортеж. На камери відеоспостереження потрапило чотири автомобілі, зокрема машини Федеральної служби виконання покарань. Ймовірно, саме цим конвоєм опівночі везли тіло Навального.