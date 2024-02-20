Дивний збіг: Путін після смерті Навального підвищив керівника системи виконання покарань

20 лютого 2024, 11:04
Читать новость на русском

Джерело:

Медуза

Заступник голови Федеральної служби виконання покарань Валєрій Бояринєв став генерал-полковником внутрішньої служби. Путін підписав цей наказ через три дні після смерті Навального в колонії.

Російський "опозиціонер" Олексій Навальний помер у колонії 16 лютого, а вже через три дні Путін підвищив у званні першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань. На дивний "збіг" звернули увагу російські опозиційні медіа, передає 24 Канал.

Читайте також Сталінські методи та кривавий список: як Путін десятиліттями страчує своїх ворогів і опонентів

Хто такий Валєрій Бояринєв

Валерій Бояринєв обіймає посаду першого заступника директора ФСВП з липня 2022 року. До цього він з 2015 року був заступником голови Федеральної служби виконання покарань, а раніше очолював управління ФСВП з організації діяльності в'язниць та слідчих ізоляторів.

Тіло Навального не віддають сім'ї

  • Родичі Навального все ще не можуть отримати його тіло. Ймовірно, тіло могли перевезти в морг міста Салехард.
  • 19 лютого мати Навального та адвокати приїхали до моргу, проте всередину їх не пустили. Одного з адвокатів буквально "виштовхали", а на питання, чи є у морзі тіло політика, ніхто не відповів.
  • На переправі між Лабитнангі і Салехардом, на єдиному можливому маршруті з колонії, помітили кортеж. На камери відеоспостереження потрапило чотири автомобілі, зокрема машини Федеральної служби виконання покарань. Ймовірно, саме цим конвоєм опівночі везли тіло Навального.

Автор: Поліна Буянова