"Гіркін наступний": як українці відреагували на смерть Навального
Вдень 16 лютого пропагандистські ЗМІ оприлюднили інформацію про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального. Українці не оминули цю подію і активно реагують у соцмережах.
Українські політики говорять про те, що вбивство Навального підтверджує той факт, що в домовленостях із Росією немає сенсу. Про те, як українці реагують на смерть Навального, розповідає 24 Канал.
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Реакція політиків
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму повідомленні зазначив, що Путін – максимальне зло, яке боїться будь-якої конкуренції, а життя простих росіян для нього – це ніщо.
Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє – сила,
– зазначив Єрмак.
Зеленський висловився доволі коротко і лаконічно, що Путіну все одно, хто загине, лиш би зберегти позиції.
"Путін все має програти, все втратити і відповідати за скоєне", – додав Президент.
Михайло Подоляк також закликав припинити розмови про перемовини із Росією і збільшити обсяги військової допомоги. Також він зазначив, що "Росія у такому політичному вигляді має зникнути".
Міністр закордонних справ України назвав список російських критиків режиму Путіна, що були вбиті, а саме: Політковська, Літвіненко, Магнітський, Нємцов та Навальний. Він також нагадав, як світові лідери продовжували співпрацювати із диктатором після кожного вбивства і закликав змінити це, та завдати поразки Росії, а Путіну урок.
Реакція інших українців
Український волонтер та відомий шоумен Сергій Притула також відреагував на смерть Навального і закликав до донатів.
Журналіст "Української правди" Сергій Сидоренко також не оминув цю подію.
А от український блогер та волонтер Ігор Лаченков з іншими українцями припускають, що наступним у списку стане Ігор Стрєлков.
Смерть Навального: що відомо
- Навальному "після прогулянки стало зле" і він "майже одразу знепритомнів". Відповідно до офіційної версії, на місце одразу прибули медичні працівники установи, а також викликали бригаду швидкої медичної допомоги.
- Всі необхідні заходи з реанімації були проведені, проте не дали позитивного результату. Зрештою, медичний персонал швидкої допомоги констатував смерть російського опозиціонера. В російських ЗМІ повідомили, що причиною смерті, за їхніми даними, був тромб.
- Втім, лікар Навального має сумніви стосовно "офіційного" діагнозу. Лікар-реаніматолог Алєксандр Полупанов, який раніше надавав лікування опозиціонеру, висловив сумніви стосовно діагнозу тромбоемболії, вказавши, що його могли придумати, оскільки не було проведено необхідних медичних процедур для підтвердження цього стану.