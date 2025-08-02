У 2022 році було модно обговорювати, хто може стати наступником Путіна. Очільник ГУР запевнив, що у Росії вже ретельно підготувалися до смерті диктатора.

Часом кандидатури на роль наступників змінюються, оскільки відбуваються різні події. Головна проблема – у тому, що концептуально вже все прораховано. На цьому наголосив Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 Канал.

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Що буде після смерті Путіна?

Мені неприємно це казати. Усім, напевно, буде неприємно чути, але російська система досить таки міцна. З відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що всі наступники, як мінімум, перебуватимуть у тій самій парадигмі,

– пояснив генерал.

Наступник, який через збіг будь-яких обставин, зараз прийде до влади у Росії, нічого не змінить. Усе, за словами Буданова, рухатиметься так само, як і було, з невеличкими, але не суттєвими корегуваннями.

До слова, Буданов припустив, що НАТО може опинитися під загрозою розпаду, якщо США не змінять свою політику.