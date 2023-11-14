Пєсков це підтвердив, – ексагент КДБ припустив, хто ухвалює рішення у Кремлі

На тлі різних чуток про смерть Путіна виникають питання, хто ухвалює рішення в Кремлі. Зараз там може бути головним один з близьких соратників російського президента.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що зараз у Кремлі міг суттєво посилити власні позиції секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев.

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У цьому випадку варто звернути увагу на один із виступів Патрушева, який стався 4 листопада. У соцмережах багато людей здивувалися, що той постійно говорив про Путіна в минулому часі. А також – був одягнений у чорне.

Усе було схоже на некролог. Це особливо дивно на тлі чуто про смерть російського президента.

22 жовтня російські телеграм-канали почали розповідати, що в Путіна нібито зупинилося серце. А 26 жовтня ті ж джерела розповідали, що той взагалі помер, а країною керує двійник. Це – непідтверджена інформація , яка цілком може бути фейком.

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Хто може бути наступником Путіна

Як наголосив Жирнов, під час виступу Патрушев мав довжелезну ідеологічну промову на 30 хвилин. Зазвичай таким займався сам Путін. Але цього разу чомусь це робив саме Патрушев.

Секретар Ради безпеки Росії – третя людина в державі. Перша – Путін. Друга – його заступник Мєдвєдєв. Але говорив чомусь саме Патрушев. Так він і показав, що зараз головний. А Пєсков підтвердив це. Коли питалися в нього, як він ставиться до слів Патрушева, то той відповів, що "Патрушев – це Кремль. Все, що каже Патрушев – це теж Кремль". Прессекретар президента Росії каже, що все, що говорить Патрушев – мав говорити Путін. Але говорив чомусь Патрушев,

– вважає Жирнов.

Під час промови Патрушев багато хвалив розвиток сільського господарства в Росії. Не дивно, що відповідне міністерство очолює його син Дмітрій. Вже давно була інформація, що Патрушев старший хоче просунути свого сина на посаду президента Росії. Це цілком може статися.

Ситуація в Росії: коротко