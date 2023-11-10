Схоже на некролог: у Росії про Путіна заговорили, як про пам'ятник

Секретар радбезу Росії Нікалай Патрушев дедалі частіше коментує нетипові для своєї посади речі. Так він почав вихваляти нібито "професіоналізм, людяність та лідерські якості" Владіміра Путіна.

Схожі виступи тільки провокують думки про те, що російського диктатора може не бути серед живих. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що політично Путін уже давно відчужений від природної біологічної оболонки.

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Про Путіна говорять, як про пам'ятник

Не варто відкидати, що так званого російського президента сьогодні може грати двійник чи штучний інтелект, але поки люди вірять, що він живий, доти так і буде.

Ми можемо іронізувати й покепкувати, що виступ (Патрушева – 24 Канал) дійсно схожий на некролог, а про Путіна вже говорять, як про пам'ятник, а не як про людину,

– зауважив Олег Саакян.

Свого часу у більшовиків була "лялька" Владіміра Лєніна, яку поклали в мавзолей в центрі Москви для того, щоб показати, що ідеї їхнього лідера живі й він також метафорично живий. Сьогодні сучасні технології дають змогу біологічно залишити Путіна живим ще на тривалий час. Тому зрозуміло, що такі виступи Патрушева тільки підсилюють конспірологію.

Якщо Путін і помер, то ми дізнаємось про це лише згодом. Доти він все одно метафорично житиме й матиме вплив на всі процеси. Але наразі можемо констатувати, що з Путіна роблять пам'ятник, людину – ідею. Триває сакралізація його особи ще за життя,

– розповів політолог.

Схожу ситуацію ми можемо спостерігати в Північній Кореї, Ірані, цим шляхом також йде Росія, вибудовуючи культ особи. Варто зауважити, що колись Путіна сприймали, як "вождя", він був кимось більшим ніж президент, а сьогодні з нього формують ледь не божество.

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Чи може Патрушев очолити Росію

Якщо секретар радбезу Патрушев візьме на себе управління територією країни-агресорки, то для України це не означатиме нічого хорошого. Навпаки, вікно можливостей стане ще меншим, адже Патрушев – представник групи, яка підтримує "рускій мір".

Можна змоделювати ситуацію, що Путіна немає і домінує група Патрушева, але це люди, які нічим не кращі від російського диктатора. Їм знадобиться час, щоб перейняти всі управлінські процеси – це призведе до "чистки" серед росіян, пошуку винних – все це дестабілізує ситуацію, а через певний час призведе до краху режиму.

"Саме цей період, поки вони агонізуватимуть, може бути страшним для України. Нам вигідніше, щоб перехід в Росії відбувся м'яко, до найліберальніших еліт. Варіант з приходом силовиків, не менш навіжених, ніж Путін – не є для нас оптимальним", – підсумував політолог.

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