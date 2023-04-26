Чим більше Путін контролює владу, тим вищий шанс громадянської війни, – політолог

Смерть Путіна може спричинити значні зміни в Росії. Те, що він роками концентрував владу в один руках, може зіграти злий жарт з Росією.

Президент Росії Володимир Путін за 20 років при владі повністю нівелював судову, виконавчу та законодавчу гілки влади, знецінив закони та конституцію. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Дмитро Орешкін.

Дивіться також Суцільна агонія: для чого Путін "поїхав" у Маріуполь і чому все закінчилося ганьбою

Путін доклав руку до можливої громадянської війни

Він додав, що в Росії є атрибути демократичної держави – конституція, вибори, парламент, суди, преса, але нічого з цього, завдяки Путіну, не працює. Якщо Путін помре, то, згідно з російським законодавством, його місце займає прем'єр-міністр і протягом 3 місяців має організувати вибори. Але нинішнє оточення Путіна – Кадиров, Пригожин та інші не будуть дотримуватись законів, бо розуміють, що владу потрібно захоплювати до виборів.

"У кого буде більше військової потуги, той буде контролювати Росію. Тому, після смерті Путіна, за владу будуть боротись власники найбільших силових ресурсів. Можливо, це буде Пригожин, або Кадиров, або вони об'єднаються і будуть діяти спільно проти Шойгу і Герасимова. Чим більше Путін контролює політичне життя Росії, тим більше він дискредитує політичні інституції та, тим більше шансів, що після його смерті питання влади буде вирішуватись через громадянську війну", – зазначив Орешкін.

Дмитро Орешкін про політичну кухню Росії: дивитись відео

Він додав, що Путіна підтримує 75% населення, але лише 25% – є твердими прихильниками. Решта 50% – це ті, хто перелаштується одразу, як не стане Путіна і не буде телевізійного тиску.

Хто може замінити Путіна