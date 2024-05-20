"Не комфортно": у Литві заявили, що не можуть висловити співчуття стосовно смерті Раїсі
Джерело:Габріелюс Ландсбергіс
Унаслідок авіакатастрофи загинув іранський президент Ібрагім Раїсі. Міністр закордонних справ Литви прокоментував цей інцидент.
У неділю, 19 травня, повідомили про падіння гелікоптера, на якому був глава Ірану. Тривалий час не могли знайти авіасудно, зокрема через погану погоду. Менше ніж через добу з'явилась офіційна інформація про його смерть.
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Нагадали "співчутливим" про роль Ірану у війні в Україні
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі Х заявив, що не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану у зв’язку із загибеллю його керівництва в аварії вертольота напередодні.
Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовують проти цивільних в Україні,
– написав він у своєму дописі.
Відомо, що Тегеран активно співпрацює з Росією та постачає їй засоби для війни проти України. Країна-агресорка активно атакує нашу державу іранським озброєнням, зокрема дронами-камікадзе типу "Шахед".
Важливим є те, що це перший західний посадовець, який натякнув на недоречність співчуттів від світових лідерів через загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців країни.
Як на смерть Раїсі реагують у світі
- Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану в авіакатастрофі. Про це він повідомив на своїй сторінці X.
- Повідомлення Мішеля з’явилося після підтвердження іранськими державними ЗМІ, що глава держави та міністр закордонних справ загинули разом з іншими членами делегації та екіпажем вертольота.
- Польський президент Анджей Дуда відреагував на загибель президента Ірану та порівняв її зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі що сталася у 2010 році в Росії.
- Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель також опублікував офіційну заяву щодо загибелі президента Ірану в авіакатастрофі. Він висловив співчуття у зв'язку зі смертю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі та інших іранських посадовців.
- Ну і звісно, угрупування ХАМАС також висловив своє глибоке співчуття та солідарність з іранським урядом та народом, зокрема там впевнені, що Ісламська Республіка Іран зможе подолати наслідки цієї втрати з допомогою Аллаха.
- Водночас Ліванська Хезболла порівняла Раїсі зі "старшим братом", висловивши глибокі співчуття і підтримку іранському народу та керівництву.