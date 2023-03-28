Троє курсантів загинули в академії під Петербургом: перед смертю у них йшла піна з рота
У Росії на території навчальної бази Військової академії зв'язку під Санкт-Петербургом загадково загинули троє курсантів. Вранці у них пішла піна з рота і були ознаки епілептичного нападу.
Про це повідомляють російські телеграм-канали. Причини їхньої смерті наразі невідомі, слідчі з'ясовують обставини.
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Повернулися зі звільнення, а вночі всі троє загинули
Троє курсантів з Росії загинули на території навчальної бази Військової академії зв'язку імені Будьонного. Вона розташована у місті Сертолово, що під Петербургом.
Прізвища померлих не розголошують. Зазначають лише, що це були військові-контрактники Михайло Д., Азамат Г. і Кантемир М.
Як відомо, напередодні смерті курсанти були у звільненні. Молодики повернулися на шикування ввечері 26 березня. А вже близько 7 ранку 27 березня у них різко погіршилося самопочуття.
Зокрема почалися проблеми з диханням та були присутні ознаки епілептичного нападу. Курсантів так і не вдалося врятувати, а причини їхньої смерті наразі розслідують слідчі.
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- Країна-агресорка "кидає" громадян не лише напризволяще, але й на гроші. Відтак, окупантам затримують і не виплачують обіцяні зарплати, надбавки та виплати.
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