Троє курсантів загинули в академії під Петербургом: перед смертю у них йшла піна з рота

28 березня 2023, 12:32
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У Росії на території навчальної бази Військової академії зв'язку під Санкт-Петербургом загадково загинули троє курсантів. Вранці у них пішла піна з рота і були ознаки епілептичного нападу.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Причини їхньої смерті наразі невідомі, слідчі з'ясовують обставини.

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Повернулися зі звільнення, а вночі всі троє загинули

Троє курсантів з Росії загинули на території навчальної бази Військової академії зв'язку імені Будьонного. Вона розташована у місті Сертолово, що під Петербургом. 

Прізвища померлих не розголошують. Зазначають лише, що це були військові-контрактники Михайло Д., Азамат Г. і Кантемир М.

Як відомо, напередодні смерті курсанти були у звільненні. Молодики повернулися на шикування ввечері 26 березня. А вже близько 7 ранку 27 березня у них різко погіршилося самопочуття.

Зокрема почалися проблеми з диханням та були присутні ознаки епілептичного нападу. Курсантів так і не вдалося врятувати, а причини їхньої смерті наразі розслідують слідчі.

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Що відбувається у війську загарбників

  • Нещодавно мобілізовані росіяни з Туви показали жахливі умови свого проживання у війську. Повідомляють, що в тимчасово окупованих Пологах, що на Запоріжжі, військове командування Росії вже декілька днів утримує своїх солдатів у полоні.
  • Мобілізованих закинули до підвалу й не годують. Водночас у Росії знайшли нову "лазівку", як відправляти на війну засуджених.
  • Засуджених за "самоволку" знову відправляють на фронт. Таким чином, тих, хто відмовився воювати, все одно відправлять на вірну загибель.
  • Країна-агресорка "кидає" громадян не лише напризволяще, але й на гроші. Відтак, окупантам затримують і не виплачують обіцяні зарплати, надбавки та виплати.
  • З початком 2023 року проблеми з виплатами набули масового характеру. Крім того, купувати спорядження та нормальну їжу доводиться за власний кошт.

Автор: Лілія Траспетрихіна