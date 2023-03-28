Троє курсантів загинули в академії під Петербургом: перед смертю у них йшла піна з рота

У Росії на території навчальної бази Військової академії зв'язку під Санкт-Петербургом загадково загинули троє курсантів. Вранці у них пішла піна з рота і були ознаки епілептичного нападу.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Причини їхньої смерті наразі невідомі, слідчі з'ясовують обставини.

Читайте також Підтасовував голоси для Путіна: в Росії помер багаторічний голова ЦВК Володимир Чуров

Повернулися зі звільнення, а вночі всі троє загинули

Троє курсантів з Росії загинули на території навчальної бази Військової академії зв'язку імені Будьонного. Вона розташована у місті Сертолово, що під Петербургом.

Прізвища померлих не розголошують. Зазначають лише, що це були військові-контрактники Михайло Д., Азамат Г. і Кантемир М.

Як відомо, напередодні смерті курсанти були у звільненні. Молодики повернулися на шикування ввечері 26 березня. А вже близько 7 ранку 27 березня у них різко погіршилося самопочуття.

Зокрема почалися проблеми з диханням та були присутні ознаки епілептичного нападу. Курсантів так і не вдалося врятувати, а причини їхньої смерті наразі розслідують слідчі.

Зверніть увагу "Помер від крінжі": на шоу у Соловйова впав запрошений пропагандист

Що відбувається у війську загарбників