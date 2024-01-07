Нардеп Шевченко підіграв пропаганді: поширив фейк про "смерть" чоловіка після затримання ТЦК
Понад тиждень тому в мережі почав ширитися фейк нібито в Білій Церкві чоловік помер після побиття працівниками ТЦК. Нардеп Євгеній Шевченко оприлюднив цю неправдиву історію на своєму каналі, після чого її почали ширити у російських пабліках.
Поліція оперативно спростувала інформацію про "загибель" чоловіка нібито після удару працівника ТЦК. Відповідного інциденту ніколи не було у Білій Церкві.
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Фейк про "загибель" чоловіка
Народний депутат Євгеній Шевченко у своєму телеграм-каналі оприлюднив інформацію, нібито в Білій Церкві працівники ТЦК "впіймали одного хлопця" і повезли в невідомому напрямку, після чого він нібито "помер у лікарні від побоїв". Посилався депутат на місцевих жителів.
Він переконував, що за справу вже взялися СБУ, а медіа намагаються "замовчати інформацію". На думку Шевченка, причиною цього було те, що все намагаються "зам'яти".
Одразу після спростування фейку нардеп видалив старий пост та написав новий, у якому заявив, що інформація справді була непідтвердженою. Водночас він заявив, що "не має права мовчати про подібні події", бо "знає наших правоохоронців".
Водночас фейк вже встигли підхопити пропагандистські ЗМІ ворога. Військовий Анатолій Штефан звинуватив Шевченка у роботі на російську пропаганду і закликав притягти народного обранця до відповідальності.
Сподіваюся, Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, які призвели до масового поширення фейку, який сьогодні повторно запустив народний депутат Євгеній Шевченко,
– зазначив він.
Інциденти з ТЦК: останні новини
- Днями у мережі з'явилося відео, на якому невідома жінка стверджує, що її чоловіка нібито викрали працівники ТЦК та саму залиши на дорозі з дитиною. Вже незабаром з'явилося вибачення жінки, у якому вона стверджує, що ніхто силу до її чоловіка не застосовував. Згодом виявилося, що чоловіку повістку за місцем проживання і він спокійно поїхав у рідне місто.
- У мережі нещодавно поширили відео, на якому троє людей у Харкові силоміць затягнули чоловіка до мікроавтобуса. На двох з них була військова форма, а третій носив цивільний одяг. Харківський ТЦК не підтвердив, що на відео були саме їх працівники, однак у структурі ініціювали перевірку.
- Нещодавно у Чернівцях очевидці зафільмували на відео, як озброєні люди у військовій формі бігли за цивільним. Коли цей чоловік зупинився та почав рухатися у бік своїх переслідувачів, один з них вдарив його по руці прикладом автомата.