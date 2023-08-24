Фаза відвертої різанини: РДК зробив заяву на тлі новин про загибель Пригожина
Джерело:РДК
У Російському добровольчому корпусі впевнені, що смерть Пригожина стане лише початком чвар всередині Росії. Загибель повара Путіна стане дестабілізуючим фактором для армії окупантів.
У середу, 23 серпня у Тверській області впав літак Євгенія Пригожина. Росіяни підтвердили смерть голови ПВК "Вагнер" та решти пасажирів.
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Найближчим часом вагнерівців розгромлять
Російський добровольчий корпус впевнений, що загибель вищого військового керівництва ПВК "Вагнер" стане початком кінця для утворення. Наразі угрупування лишилося фактично "без голови" – це означає, що його найближчим часом розгромлять
Звісно, смерть Пригожина викличе реакцію і всередині самої російської армії. Це її підірве бойовий дух, мораль та боєздатність. РДК наголосив, що це лише наближає Україну до перемоги.
Боротьба еліт усередині Росії остаточно перейшла у фазу відвертої різанини, а значить наша перемога все ближче,
– зазначили союзники України.
Також у РДК зазначили, що й сам Євгеній Пригожин був певним дестабілізуючим фактором для Росії, з яким вони пов'язували певні сподівання. Однак, вони рухалися до нуля ще після провалу "Маршу Справедливості".
Падіння літака Пригожина: що відомо
- 23 серпня приватний борт Пригожина впав у Тверській області. Він рухався з Москви до Санкт-Петербургу. На боргу було 10 осіб – всі вони загинули.
- Спочатку присутність Пригожина на борту не підтверджували, але зазначали, що той є в списках пасажирів. Згодом російські ЗМІ офіційно заявили про смерть керівника найманців.
- Однією з версій катастрофи є збиття літака голови ПВК "Вагнер" російською ППО. Якщо це справді так, то загибель Пригожина – спланована операція з боку російського керівництва.
- Відомо, що перед падінням літак різко знизився. Ба більше, літак взагалі зник з радарів перед тим, як сталася катастрофа