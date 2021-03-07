Смертельна автотроща у Польщі: все більше українців – у важкому стані

7 березня 2021 , 09:45
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Внаслідок масштабної ДТП з українцями у Польщі постраждало 35 людей. Зранку 7 березня 9 з них перебувають у важкому стані, хоча ще 6 березня їх було 5.

Джерело:

ДСНС

У лікарні поки перебувають 28 людей.

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На місці подій працюють представники Генерального консульства України в Любліні. До речі, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявляв, що інші 24 українці вже вирушили додому.

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