Про те, які травми отримали ці люди, розповіла заступниця мера Харкові Світлана Горбунова-Рубан. Вона про це говорила на брифінгу 27 жовтня.
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Досі перебувають у лікарні
За словами чиновниці, сам водій майже не постраждав. Йому лише надали допомогу та він покинув стіни лікарні. Один із пасажирів, 19-річний хлопець, отримав струс мозку, забій голови, закриту черепно-мозкову травму. Також у нього діагностували вивих плеча, забій тулубу.
Інший 19-річний теж має закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Окрім цього, в нього забій голови та шиї, а також закритий перелом ключиці. А в 16-річної дівчини виявили закритий перелом лівого стегна, а також забій м'яких тканин голови тулубу. Вона разом із хлопцями, перебуває на лікуванні, а її стан оцінюють як стабільний.
Коротко про смертельну аварію в Харкові
- Пізно ввечері авто Infinity пролетіло на червоне світло й врізалося в Chevrolet, який виїжджав на перехрестя.
- Як наслідок, Chevrolet вилетів на узбіччя, де налетів на стовп. Водій авто цього автомобіля одразу загинув від отриманих травм.
- Водієм-порушником виявився 16-річнийхлопець, який раніше відзначався правопорушеннями. Його судили за стрілянину в громадському місці.
- Окрім цього за місяць до трагедії парубок вихвалявся тим, що "ганяє" на червоний сигнал світлофора.
- Поліція відкрила провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху та підлітка одразу затримали. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення.