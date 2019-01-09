Смертельна ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева могла загальмувати, але не зробила цього
За результатами експертизи щодо смертельної ДТП у Харкові було встановлено, що Олена Зайцева навіть на швидкості у 106 кілометрів за годину могла загальмувати, аби уникнути зіткнення з натовпом, однак цього не зробила. Також фахівці з'ясували, якби Геннадій Дронов почав рух на зелений, то ДТП би також не було.
Напередодні 24 канал писав, що у Харкові відбулося чергове засідання щодо смертельної ДТП на вулиці Сумській за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, що трапилася у жовтні 2017 року. Під час нього захисники Зайцевої вимагали визнати автотехнічну експертизу неприпустимим доказом, однак Київський райсуд міста відмовився це робити.
Читайте також: Слідство хоче закрити автошколу, у якій навчалася Зайцева
Щодо самої експертизи, то її долучили до засідання 20 грудня. Відповідно до її результатів, Зайцева рухалася зі швидкістю 106 кілометрів за годину. Саму ж експертизу провели у Дніпровському науково-дослідному інституті судових експертиз за заявою адвоката Дронова – Сергія Перепелиці.
Як зауважила журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook, за результатами цієї експертизи було встановлено, що Зайцева навіть на такій великій швидкості могла загальмувати, щоб уникнути зіткнення.
Коли загорівся жовтий Зайцева була на відстані у майже 120 метрів до зіткнення, а гальмівний шлях, якщо б загальмувала, становив би близько 90 метрів. Відповідно, якщо б хотіла – загальмувала б, і ДТП не було б. Якби Дронов стартував на зелений, то зіткнення із Lexus Зайцевої не було б також. Навіть якщо стартував би на зелений з того самого місця,
– переконує вона.
До слова, раніше за результатами судово-медичної експертизи так і не вдалося встановити, чи була Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії. Як зауважили у висновку Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, у них немає достатньо даних, аби це визначити.
Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.