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      Смертельна ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева могла загальмувати, але не зробила цього

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      Як можна було уникнути смертельну ДТП на Сумській у Харкові: журналістка окреслила головні моменти
      Як можна було уникнути смертельну ДТП на Сумській у Харкові: журналістка окреслила головні моменти / Фото з відкритих джерел

      За результатами експертизи щодо смертельної ДТП у Харкові було встановлено, що Олена Зайцева навіть на швидкості у 106 кілометрів за годину могла загальмувати, аби уникнути зіткнення з натовпом, однак цього не зробила. Також фахівці з'ясували, якби Геннадій Дронов почав рух на зелений, то ДТП би також не було.

      Напередодні 24 канал писав, що у Харкові відбулося чергове засідання щодо смертельної ДТП на вулиці Сумській за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, що трапилася у жовтні 2017 року. Під час нього захисники Зайцевої вимагали визнати автотехнічну експертизу неприпустимим доказом, однак Київський райсуд міста відмовився це робити.

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      Щодо самої експертизи, то її долучили до засідання 20 грудня. Відповідно до її результатів, Зайцева рухалася зі швидкістю 106 кілометрів за годину. Саму ж експертизу провели у Дніпровському науково-дослідному інституті судових експертиз за заявою адвоката Дронова – Сергія Перепелиці.

      Як зауважила журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook, за результатами цієї експертизи було встановлено, що Зайцева навіть на такій великій швидкості могла загальмувати, щоб уникнути зіткнення.

      Коли загорівся жовтий Зайцева була на відстані у майже 120 метрів до зіткнення, а гальмівний шлях, якщо б загальмувала, становив би близько 90 метрів. Відповідно, якщо б хотіла – загальмувала б, і ДТП не було б. Якби Дронов стартував на зелений, то зіткнення із Lexus Зайцевої не було б також. Навіть якщо стартував би на зелений з того самого місця,
      – переконує вона.

      До слова, раніше за результатами судово-медичної експертизи так і не вдалося встановити, чи була Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії. Як зауважили у висновку Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, у них немає достатньо даних, аби це визначити.

      Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      Смертельна дтп у Харкові: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Судді Аварії та ДТП ДТП у Харкові Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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