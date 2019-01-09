Смертельна ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева могла загальмувати, але не зробила цього

За результатами експертизи щодо смертельної ДТП у Харкові було встановлено, що Олена Зайцева навіть на швидкості у 106 кілометрів за годину могла загальмувати, аби уникнути зіткнення з натовпом, однак цього не зробила. Також фахівці з'ясували, якби Геннадій Дронов почав рух на зелений, то ДТП би також не було.

Напередодні 24 канал писав, що у Харкові відбулося чергове засідання щодо смертельної ДТП на вулиці Сумській за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, що трапилася у жовтні 2017 року. Під час нього захисники Зайцевої вимагали визнати автотехнічну експертизу неприпустимим доказом, однак Київський райсуд міста відмовився це робити.

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Щодо самої експертизи, то її долучили до засідання 20 грудня. Відповідно до її результатів, Зайцева рухалася зі швидкістю 106 кілометрів за годину. Саму ж експертизу провели у Дніпровському науково-дослідному інституті судових експертиз за заявою адвоката Дронова – Сергія Перепелиці.

Як зауважила журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook, за результатами цієї експертизи було встановлено, що Зайцева навіть на такій великій швидкості могла загальмувати, щоб уникнути зіткнення.

Коли загорівся жовтий Зайцева була на відстані у майже 120 метрів до зіткнення, а гальмівний шлях, якщо б загальмувала, становив би близько 90 метрів. Відповідно, якщо б хотіла – загальмувала б, і ДТП не було б. Якби Дронов стартував на зелений, то зіткнення із Lexus Зайцевої не було б також. Навіть якщо стартував би на зелений з того самого місця,

– переконує вона.