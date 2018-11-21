Смертельна ДТП у Харкові: нарколога Зайцевої таки не знайшли

Правоохоронцям не вдалось знайти лікаря-нарколога, яка першою обстежила водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву на вживання опіатів. Інформації про її виїзд на окуповану територію також немає.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Київського райсуду Харкова.

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Так, пошуки правоохоронців не дали результатів.

Прокурор Ігор Омельченко передав суду три рапорти поліцейських, що взяли участь у пошуку лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою після ДТП обстежувала фігурантку Зайцеву на предмет наявності опіатів, про те, що її місцезнаходження не знайдено,

– заявили у суді.

При цьому у суді зазначають, що точних термінів подальшого пошуку лікаря немає. Також не вдалось підтвердити інформацію про те, що нарколог виїхала на непідконтрольну територію.

Окрім того, суд відмовив у задоволенні клопотання захисту іншого фігуранта справи Геннадія Дронова щодо відведення всіх чотирьох автотехнічних експертів. Наступне засідання суду призначено на 26 листопада о 14:00.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

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