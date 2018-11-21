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      Смертельна ДТП у Харкові: нарколога Зайцевої таки не знайшли

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      Нарколога, яка обстежувала Зайцеву на опіати, не знайшли
      Нарколога, яка обстежувала Зайцеву на опіати, не знайшли / Фото з відкритих джерел

      Правоохоронцям не вдалось знайти лікаря-нарколога, яка першою обстежила водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву на вживання опіатів. Інформації про її виїзд на окуповану територію також немає.

      Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Київського райсуду Харкова.

      Читайте також: "Швидкість автомобіля Зайцевої – не важлива": новий поворот у справі резонансної ДТП у Харкові

      Так, пошуки правоохоронців не дали результатів.

      Прокурор Ігор Омельченко передав суду три рапорти поліцейських, що взяли участь у пошуку лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою після ДТП обстежувала фігурантку Зайцеву на предмет наявності опіатів, про те, що її місцезнаходження не знайдено,
      – заявили у суді.

      При цьому у суді зазначають, що точних термінів подальшого пошуку лікаря немає. Також не вдалось підтвердити інформацію про те, що нарколог виїхала на непідконтрольну територію.

      Окрім того, суд відмовив у задоволенні клопотання захисту іншого фігуранта справи Геннадія Дронова щодо відведення всіх чотирьох автотехнічних експертів. Наступне засідання суду призначено на 26 листопада о 14:00.

      Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ХАРКОВІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

       

       

      Теги: Новини політики Новини України Судді Новини Харкова ДТП у Харкові
      Джерело: 24 Канал
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