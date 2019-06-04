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      Смертельна ДТП у Харкові: суд розгляне апеляцію на вирок одного з винуватців аварії

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      Суд розгляне апеляцію на вирок одного з винуватців ДТП у Харкові
      Суд розгляне апеляцію на вирок одного з винуватців ДТП у Харкові / Newsroom.kh.ua

      Харківський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційною скаргою адвоката Геннадія Дронова, якого обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП у Харкові.

      До того апеляційну скаргу учасника ДТП Геннадія Дронова, якого засудили до 10 років ув'язнення, не брали до розгляду, повідомляє прес-служба суду.

      Читайте також: ДТП із Зайцевою: в Харкові закрилась автошкола, що навчалась винуватиця аварії

      Її повертали адвокату для усунення недоліків скарги.

      Зазначимо, Харківський апеляційний суд також відкрив провадження за апеляцією винуватиці ДТП у Харкові Олени Зайцевої та її адвокатки Юлії Плетньової. Їй просять зменшити покарання з 10 років в'язниці до 5 років умовного.

      Водночас слідче управління Головного управління Національної поліції в Харківській області закрило кримінальне провадження щодо працівників науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса. Вони проводили автотехнічні дослідження у справі смертельної ДТП. 

      Слідчі СУ ГУНП в Харківській області виявилися спритнішими, ніж слідчі Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області та одразу після направлення до слідчого управління області кримінального провадження щодо експертів ХНДІСЕ ім. Бокаріуса його закрили! Навіщо проводити слідчі дії, навіщо повне, всебічне досудове розслідування! Все ж і так добре,
      – написав адвокат Дронова Сергій Перепелиця на своїй сторінці у Facebook. 

      Відкриття цієї справи адвокат домігся через суд, оскільки працівники інстутитуту не змогли встановити швидкість автомобіля Зайцевої в момент скоєння ДТП. Поліція закрила провадження у зв’язку із тим, що слідство не встановило в діях судових експертів ознак кримінального правопорушення. Згодом Перепелиця цю постранову оскаржив.

      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.

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      Теги: Новини Харкова Новини України Новини політики ДТП у Харкові Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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