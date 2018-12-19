Смертельна ДТП у Харкові: відбувся черговий суд над Зайцевою та Дроновим

Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 16 лютого 2019 року.

Про це повідомляє Харків.UA.

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Наступне засідання відбудеться у четвер, 20 грудня. Відомо, що на ньому заслухають клопотання адвоката Дронова Сергія Перепелиці та експертів, які не прийшли на засідання 19 грудня.

Більше того, на суді у середу, 19 грудня, хотіли заслухати фахівців Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які мали визначити чи була Зайцева під дією наркотичних засобів за кермом. Однак експерти до суду не прийшли.

Крім того, під час засідання Дронов просив змінити йому запобіжний захід.

Я не збираюся нікуди тікати. Я готовий здати закордонний паспорт. Прошу змінити мені запобіжний захід на домашній арешт з електронним браслетом,

– сказав Дронов.

Проте суддя відхилив клопотання та зберіг підозрюваним запобіжний захід.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.