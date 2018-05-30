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Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева та Дронов ще залишатимуться під вартою

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За справою про смертельне ДТП у Харкові Київський районний суд міста продовжив запобіжний захід її фігурантам Олені Зайцевій і Геннадію Дронову. Таким чином, їх щонайменше ще два місяці триматимуть під вартою.

Про це сповістила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик. 

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"Запобіжний захід щодо обох фігурантів у справі про смертельне ДТП продовжили на два місяці. Наступне засідання суду відбудеться 5 червня та розпочнеться о 14:00", – зазначила вона.

Додамо, під час засідання ще на 60 днів продовжити запобіжний захід, який спливає 1 червня, просив суд прокурор. У підсумку його підтримали адвокати потерпілих. У той же час адвокат Дронова просив для підзахисного домашній арешт.

Після перерви суддя оголосив рішення: Дронов і Зайцева залишаються під вартою ще на два місяці

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.

Теги: Новини України ДТП у Харкові Новини Харкова Судді
Джерело: 24 Канал
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